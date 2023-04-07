Названы самые вредные красители для пасхальных яиц

Диетолог также отметил, что многие пищевые красители являются канцерогенами и могут провоцировать развитие опухолей.

Стоит насторожиться при выборе красителей, в которых использованы ингредиенты, отмеченные буквой "Е".

Е102 – "Тартразин" – это мелкий порошок, гранулы или раствор с желтой окраской. Он является одним из самых дешевых и доступных синтетических красителей, но в то же время – очень сильный аллерген.

Амарант, или Е123, дающий красный цвет. Этот краситель является канцерогеном и может вызвать порок сердца у плода, поэтому беременным не следует принимать продукты с этим веществом в составе.

Е104 – желтый хинилиновый (хинолон) – может вызывать кожные аллергические реакции.

Бензоат натрия – Е211 – консервант, являющийся канцерогеном. Может негативно влиять на умственное развитие детей.

Пищевой эмульгатор Е510 (хлорид аммония), который также может находиться в красках для яиц, оказывает негативное влияние на работу печени.

Совет

Если, нвзирая на риск, вы настроены использовать синтетические красители, выбирайте белые яйца. Им нужно меньше времени, чтобы прокраситься. В случае микротрещин на скорлупе меньше вредных веществ попадет на белок.