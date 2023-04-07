Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2023
 
Рецепты

Названы самые вредные красители для пасхальных яиц

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Слишком яркие красители могут содержать вредные вещества
Слишком яркие красители могут содержать вредные вещества
Фото: pixabay.com

Синтетические красители для яиц нужно использовать с осторожностью, поскольку они могут вызвать обострение хронических заболеваний и аллергическую реакцию. Об этом изданию "Сегодня" рассказал диетолог Александр Кущ.

Диетолог также отметил, что многие пищевые красители являются канцерогенами и могут провоцировать развитие опухолей.

Стоит насторожиться при выборе красителей, в которых использованы ингредиенты, отмеченные буквой "Е".

Е102  – "Тартразин" – это мелкий порошок, гранулы или раствор с желтой окраской. Он является одним из самых дешевых и доступных синтетических красителей, но в то же время – очень сильный аллерген.

Амарант, или Е123, дающий красный цвет. Этот краситель является канцерогеном и может вызвать порок сердца у плода, поэтому беременным не следует принимать продукты с этим веществом в составе. 

Е104 – желтый хинилиновый (хинолон) – может вызывать кожные аллергические реакции.

Бензоат натрия – Е211 – консервант, являющийся канцерогеном. Может негативно влиять на умственное развитие детей.

Пищевой эмульгатор Е510 (хлорид аммония), который также может находиться в красках для яиц, оказывает негативное влияние на работу печени.

Совет

Если, нвзирая на риск, вы настроены использовать синтетические красители, выбирайте белые яйца. Им нужно меньше времени, чтобы прокраситься. В случае микротрещин на скорлупе меньше вредных веществ попадет на белок.

Теги: Пасха, крашенки, советы, яйца, лайфхак
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