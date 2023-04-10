В оккупированном Севастополе католики провели пасхальное богослужение на украинском языке

Мессу отслужили в часовне, костел в Севастополе сейчас закрыт Фото: ru.krymr.com

Как пояснили в издании, местная община Святого Климента Римского проводит богослужения на украинском, польском и русском языках. Пасху встретили службой на украинском языке.

Верующие собрались в часовне недалеко от исторического здания костела. Священник отслужил мессу, поздравил с праздником возгласом "Христос Воскресе!". После богослужения пасхальные корзинки окропили святой водой.

"Святой уголок возле алтаря украсили ветками желтой форзиции, цветами абрикосового дерева, комнатными растениями", – отметили в новости.

Фото: krymr.com

Мессу служили в часовне, поскольку костел закрыт из-за его неудовлетворительного состояния, добавили в "Крым.Реалии". По информации журналистов, российские оккупационные власти передали католикам здание и обязали католическую общину отремонтировать его, не разрешив вопрос с правом на земельную собственность.