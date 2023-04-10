В оккупированном Севастополе католики провели пасхальное богослужение на украинском языке

Как пояснили в издании, местная община Святого Климента Римского проводит богослужения на украинском, польском и русском языках. Пасху встретили службой на украинском языке.
Верующие собрались в часовне недалеко от исторического здания костела. Священник отслужил мессу, поздравил с праздником возгласом "Христос Воскресе!". После богослужения пасхальные корзинки окропили святой водой.
"Святой уголок возле алтаря украсили ветками желтой форзиции, цветами абрикосового дерева, комнатными растениями", – отметили в новости.
Мессу служили в часовне, поскольку костел закрыт из-за его неудовлетворительного состояния, добавили в "Крым.Реалии". По информации журналистов, российские оккупационные власти передали католикам здание и обязали католическую общину отремонтировать его, не разрешив вопрос с правом на земельную собственность.
Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9 числа, по восточному – 16-го.