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Папа римский помолился за мир для украинцев и за "пасхальный свет" для россиян

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Папа римский в молитве попросил поддержки для пострадавших вследствие землетрясений в Турции и Сирии
Папа римский в молитве попросил поддержки для пострадавших вследствие землетрясений в Турции и Сирии
Фото: EPA

Папа римский Франциск в своем пасхальном послании Urbi et Orbi упомянул об Украине, а также о напавшей на нее России. Текст речи в переводе на украинский язык опубликовал портал Vatican News 9 апреля.

"Помоги дорогому украинскому народу на пути к миру и пролей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял из-за войны своих близких, и сделай так, чтобы пленные смогли вернуться целыми и здоровыми к своим семьям. Открой сердца всего международного сообщества, чтобы оно прилагало усилия, чтобы положить конец этой войне и всем конфликтам, которые обагряют мир кровью, начиная от Сирии, которая до сих пор ждет мира", – заявил папа.

Также он в молитве попросил поддержки для пострадавших вследствие землетрясений в Турции и Сирии.

"Молимся за тех, кто потерял родственников и друзей и остался без дома: пусть они получат утешение от Бога и помощь от семьи народов", – заявил Франциск.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, в результате которых были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас под российской оккупацией находятся Крым, часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. 

Точное количество жертв российского вторжения в Украину неизвестно. По данным ООН на 2 апреля, 8451 мирный житель погиб и 14 156 ранены, однако реальные цифры значительно выше, так как до сих пор нет возможности установить число жертв на оккупированных территориях. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Темой крестного хода в Колизее (Рим, Италия), организованного Ватиканом 7 апреля в страстную пятницу, стали "Голоса мира в мире, находящемся в состоянии войны". На 10-й остановке хода организаторы решили объединить свидетельства подростков из Украины и России, зачитав их. Свидетельства оглашались от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата российскими войсками Мариуполя Донецкой области, и российского подростка, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины.

В МИД Украины выразили разочарование тем, что Ватикан не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере совмещения во время крестного хода 7 апреля в Риме свидетельств российского и украинского подростков.

Теги: Россия, Украина, папа римский, Ватикан, Пасха, Франциск
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