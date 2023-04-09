Папа римский помолился за мир для украинцев и за "пасхальный свет" для россиян

Папа римский в молитве попросил поддержки для пострадавших вследствие землетрясений в Турции и Сирии Фото: EPA

"Помоги дорогому украинскому народу на пути к миру и пролей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял из-за войны своих близких, и сделай так, чтобы пленные смогли вернуться целыми и здоровыми к своим семьям. Открой сердца всего международного сообщества, чтобы оно прилагало усилия, чтобы положить конец этой войне и всем конфликтам, которые обагряют мир кровью, начиная от Сирии, которая до сих пор ждет мира", – заявил папа.

Также он в молитве попросил поддержки для пострадавших вследствие землетрясений в Турции и Сирии.

"Молимся за тех, кто потерял родственников и друзей и остался без дома: пусть они получат утешение от Бога и помощь от семьи народов", – заявил Франциск.