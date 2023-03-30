Папу римского госпитализировали в связи с инфекцией

Франциск уже подготовил заявление об отставке Фото: ЕРА

Франциск был госпитализирован в университетскую клинику Агостино Джемелли в Риме, уточнил директор ватиканского пресс-центра Маттео Бруни.

Он рассказал, что на днях папа римский жаловался на трудности с дыханием.

"Прибыв на обследование в больницу, была обнаружена респираторная инфекция, требующая должной несколькодневной стационарной терапии. Речь не идет о COVID-19", – передает Vatican News слова представителя Ватикана.

Франциску 86 лет.

CNN отмечает, что понтифика "часто видели с тростью", иногда он передвигается в инвалидной коляске из-за боли в правом колене. В 2021 году Франциску удалили часть толстой кишки.

В декабре 2022 года папа римский сообщил, что подписал заявление об отставке, которое будет использовано в случае, если он станет "инвалидом".