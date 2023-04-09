"Попытка приравнять жертву к агрессору". В МИД Украины раскритиковали Ватикан за крестный ход с "совмещением" украинца и россиянина

"Вынуждены констатировать, что нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву к агрессору. Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста", – заявил он.
По словам Николенко, совместное участие украинца и россиянина в мероприятии "искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, подвергнув их геноциду". Он убежден, что попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и "страдающей Россией" не способствует примирению.
"Примирение может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за нанесенные страдания и прошение прощения украинцев. Рассчитываем, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет основываться на глубоком понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости", – заключил спикер МИД Украины.
Темой крестного хода в Колизее (Рим, Италия), организованном Ватиканом 7 апреля в страстную пятнику стали "Голоса мира в мире, находящемся в состоянии войны". На 10-й остановке хода организаторы решили объединить свидетельства подростков из Украины и России, зачитав их.
Свидетельства оглашались от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата русскими войсками Мариуполя Донецкой области, и русского подростка, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины.
Похожий скандал уже случался в прошлом году. 15 апреля в Риме уроженки Украины и России Ирина и Альбина, которые уже более 20 лет живут в Италии, совместно пронесли процессионный крест во время традиционного крестного хода в присутствии папы римского Франциска.
Такое решение резко раскритиковали в Украине. После того, как был обнародован сценарий крестного хода, Украина призывала отказаться от идеи с "примирением" Украины и России. К Ватикану обращались посол Украины в Ватикане Андрей Юраш и глава Украинской греко-католической церкви Святослав, но Ватикан не отреагировал на протесты.