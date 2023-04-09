"Попытка приравнять жертву к агрессору". В МИД Украины раскритиковали Ватикан за крестный ход с "совмещением" украинца и россиянина

Николенко считает, что объединение свидетельств украинца и россиянина во время Крестного хода "искажает действительность" Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

"Вынуждены констатировать, что нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву к агрессору. Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере такого жеста", – заявил он.

По словам Николенко, совместное участие украинца и россиянина в мероприятии "искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, подвергнув их геноциду". Он убежден, что попытка поставить знак равенства между страдающей Украиной и "страдающей Россией" не способствует примирению.

"Примирение может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за нанесенные страдания и прошение прощения украинцев. Рассчитываем, что Святой Престол в дальнейшем будет придерживаться подхода, который будет основываться на глубоком понимании справедливости и ответственности за восстановление мира в Украине и установление справедливости", – заключил спикер МИД Украины.

Темой крестного хода в Колизее (Рим, Италия), организованном Ватиканом 7 апреля в страстную пятнику стали "Голоса мира в мире, находящемся в состоянии войны". На 10-й остановке хода организаторы решили объединить свидетельства подростков из Украины и России, зачитав их.

Свидетельства оглашались от имени украинского подростка, нашедшего убежище в Италии после захвата русскими войсками Мариуполя Донецкой области, и русского подростка, брат-военнослужащий которого потерял жизнь, а отец и дед пропали без вести как участники захватнической войны России против Украины.