В Ватикане снова решили совместить украинца и россиянина на Крестном ходе. Родные россиянина воевали в Украине, украинец – бежал из Мариуполя

Темой нынешнего Крестного хода стали "Голоса мира в мире, находящемся в состоянии войны".

Сам папа римский Франциск в Колизее не присутствовал из-за похолодания и его недавно перенесенного бронхита. Он следил за событиями из своей резиденции в Ватикане.

На 10-й остановке хода организаторы решили объединить свидетельства двух подростков: один из Украины, другой из России.

Украинец рассказал о том, как ночью бежал с семьей из Мариуполя Донецкой области, решив отправиться в Италию, где была его бабушка. На границе же пришлось попрощаться с отцом. Как отмечает английская версия Vatican News, отец мальчика остался в стране, чтобы воевать.

"Когда мы прибыли в Италию, я грустил. Я чувствовал себя оторванным от всего: полностью голым. Я не знал языка и не имел ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливчиком, но я не делал ничего другого, а только повторял, что хочу вернуться домой. Наконец, моя семья решила вернуться в Украину", – рассказывает он.

Второй подросток из России рассказал следующее: "Я русский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину, и одновременно не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо. Оторванный от счастья и мечтаний на будущее".

Парень вспоминает о своем старшем брате, который через несколько дней после 18-летия отправился в путешествие, а впоследствии пришло письмо с сообщением о его смерти.

"Нам все говорили, что мы должны были бы гордиться, но дома были только большие грусть и страдания. Подобное произошло с папой и дедом, которые уехали, и не имеем о них никаких известий", – сказал он. Английская версия Vatican News уточняет, что брат россиянина погиб на войне в Украине.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал в Facebook, что текст Крестной хода он узнал из СМИ.

"Из сообщений в СМИ стало известно, что во время 10-й остановки дети (мальчики) из Украины и России будут символизировать трагедию войны. Российский парень, в частности, расскажет о своем убитом брате и папе и дедушке, которые пропали без вести на войне. Но он точно забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью... а не наоборот!" – прокомментировал он.