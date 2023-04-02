Папу Франциска выписали из больницы

Госпитализация включала плановые анализы и лечение бронхита.

Пресс-служба Святого Престола отметила, что перед отъездом папа приветствовал руководство больницы и медперсонал, которые ему помогали.

Выйдя из больницы, Франциск ненадолго остановил свою машину, чтобы поприветствовать присутствующих, а затем помолился с парой, потерявшей ночью свою дочь. Затем он направился в базилику Санта-Мария-Маджоре, где произнес молитву.