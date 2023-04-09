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Митрополит ПЦУ Епифаний проведет пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре

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Епифаний рассказал, где и когда будет проходить пасхальная служба
Епифаний рассказал, где и когда будет проходить пасхальная служба
Фото: pomisna.info

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний проведет службу на Пасху 16 апреля в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре. Об этом он рассказал в комментарии "Суспільному", опубликованном 9 апреля.

Он отметил, что комендантский час на Пасху не отменят, что вызовет некоторые трудности, так как людям нельзя будет передвигаться по городу ночью. Поэтому служба пройдет, скорее всего, утром после завершения комендантского часа. О времени начала службы в ПЦУ сообщат дополнительно.

Также Епифаний прокомментировал ситуацию с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата, не желающими покидать Лавру.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", – сказал митрополит.

Он назвал украинизацию Лавры неизбежным процессом и отметил, что на данный момент в верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в нижней Лавре.

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

30 марта Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, церковь, Пасха, митрополит Епифаний, ПЦУ
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