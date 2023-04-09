Митрополит ПЦУ Епифаний проведет пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре

Епифаний рассказал, где и когда будет проходить пасхальная служба Фото: pomisna.info

Он отметил, что комендантский час на Пасху не отменят, что вызовет некоторые трудности, так как людям нельзя будет передвигаться по городу ночью. Поэтому служба пройдет, скорее всего, утром после завершения комендантского часа. О времени начала службы в ПЦУ сообщат дополнительно.

Также Епифаний прокомментировал ситуацию с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата, не желающими покидать Лавру.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", – сказал митрополит.

Он назвал украинизацию Лавры неизбежным процессом и отметил, что на данный момент в верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в нижней Лавре.