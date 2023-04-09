Митрополит ПЦУ Епифаний проведет пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре

Он отметил, что комендантский час на Пасху не отменят, что вызовет некоторые трудности, так как людям нельзя будет передвигаться по городу ночью. Поэтому служба пройдет, скорее всего, утром после завершения комендантского часа. О времени начала службы в ПЦУ сообщат дополнительно.
Также Епифаний прокомментировал ситуацию с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата, не желающими покидать Лавру.
"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", – сказал митрополит.
Он назвал украинизацию Лавры неизбежным процессом и отметил, что на данный момент в верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в нижней Лавре.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
30 марта Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.
В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.