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Ткаченко рассказал, как в Украине дальше будут использовать Лавру

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Ткаченко: Мы будем рассматривать разные предложения и проекты относительно того, как наполнять содержанием территорию Нижней лавры
Ткаченко: Мы будем рассматривать разные предложения и проекты относительно того, как наполнять содержанием территорию Нижней лавры
Фото: EPA

Государство рассмотрит разные предложения, как использовать Киево-Печерскую лавру. Об этом 7 апреля рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона. Видео интервью опубликовано в YouTube "Мы – Украина".

"Кабинет Министров отменил решение времен [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича о передаче Нижней лавры в безвозмездное пользование. Поэтому люди, которые находятся на территории Нижней лавры, находятся там незаконно. Тем не менее государство Украина действует законным способом, абсолютно мирно. У нас есть план действий, в ближайшее время вы его увидите. Мы подали иск в Хозяйственный суд Киева о препятствовании пользованию государственным имуществом, собственно заповедником. Должны получить решение суда, тогда будем действовать согласно закону", – сказал Ткаченко.

Он подчеркнул, что последние события вокруг Киево-Печерской лавры показывают, как "Русская православная церковь в Украине уважает законы и бережет культурное наследие".

Также министр подчеркнул, что Лавра является государственной собственностью и музейным объектом. Он добавил, что доступ к ней должны иметь все граждане Украины.

"Это государственная собственность, музейные объекты, к которым должен быть доступ всех граждан. После того, как мы окончательно вернем пользование государством всех объектов на территории Нижней лавры, мы будем рассматривать разные предложения и проекты, каким образом наполнять содержанием территорию Нижней лавры", – сказал Ткаченко.

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда. 

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.

В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.

Теги: Украина, Кабинет Министров, религия, УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, Александр Ткаченко, ПЦУ
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