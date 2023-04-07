Ткаченко рассказал, как в Украине дальше будут использовать Лавру

Ткаченко: Мы будем рассматривать разные предложения и проекты относительно того, как наполнять содержанием территорию Нижней лавры Фото: EPA

"Кабинет Министров отменил решение времен [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича о передаче Нижней лавры в безвозмездное пользование. Поэтому люди, которые находятся на территории Нижней лавры, находятся там незаконно. Тем не менее государство Украина действует законным способом, абсолютно мирно. У нас есть план действий, в ближайшее время вы его увидите. Мы подали иск в Хозяйственный суд Киева о препятствовании пользованию государственным имуществом, собственно заповедником. Должны получить решение суда, тогда будем действовать согласно закону", – сказал Ткаченко.

Он подчеркнул, что последние события вокруг Киево-Печерской лавры показывают, как "Русская православная церковь в Украине уважает законы и бережет культурное наследие".

Также министр подчеркнул, что Лавра является государственной собственностью и музейным объектом. Он добавил, что доступ к ней должны иметь все граждане Украины.

"Это государственная собственность, музейные объекты, к которым должен быть доступ всех граждан. После того, как мы окончательно вернем пользование государством всех объектов на территории Нижней лавры, мы будем рассматривать разные предложения и проекты, каким образом наполнять содержанием территорию Нижней лавры", – сказал Ткаченко.