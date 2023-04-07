Ткаченко рассказал, как в Украине дальше будут использовать Лавру

"Кабинет Министров отменил решение времен [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича о передаче Нижней лавры в безвозмездное пользование. Поэтому люди, которые находятся на территории Нижней лавры, находятся там незаконно. Тем не менее государство Украина действует законным способом, абсолютно мирно. У нас есть план действий, в ближайшее время вы его увидите. Мы подали иск в Хозяйственный суд Киева о препятствовании пользованию государственным имуществом, собственно заповедником. Должны получить решение суда, тогда будем действовать согласно закону", – сказал Ткаченко.
Он подчеркнул, что последние события вокруг Киево-Печерской лавры показывают, как "Русская православная церковь в Украине уважает законы и бережет культурное наследие".
Также министр подчеркнул, что Лавра является государственной собственностью и музейным объектом. Он добавил, что доступ к ней должны иметь все граждане Украины.
"Это государственная собственность, музейные объекты, к которым должен быть доступ всех граждан. После того, как мы окончательно вернем пользование государством всех объектов на территории Нижней лавры, мы будем рассматривать разные предложения и проекты, каким образом наполнять содержанием территорию Нижней лавры", – сказал Ткаченко.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.
30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.
В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.
Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.
В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.