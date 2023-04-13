В Киеве пришедшие на пасхальную службу до начала комендантского часа могут оставаться в храме всю ночь до его завершения – КГВА

Об этом 13 апреля проинформировал начальник КГВА Сергей Попко, его цитирует Telegram городской военной администрации.
По словам Попко, храмы и соборы Киева предварительно будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16 апреля.
В частности, 15 апреля вечерние молебны проведут с 15.00 до 23.00, а 16 апреля запланированы утренние молебны – с 5.00 до 18.00.
При этом комендантский час в столице продлится как обычно с 0.00 до 5.00.
"Верующие, пришедшие на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа. По завершении комендантского часа люди также могут посетить церковь и освятить пасхальную корзину", – подчеркнул Попко.
При этом покидать храмы и находиться на улицах или в других общественных местах во время комендантского часа – запрещено, добавил начальник КГВА.
"Кроме того, все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия. При объявлении воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти в ближайшее сооружение гражданской защиты", – отметил Попко.
Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится на апрель: по западному обряду – 9-го числа, по восточному – 16-го.
В КГВА проинформировали 11 апреля, что в Киеве на Пасху усилят меры безопасности – будут задействованы более 1000 полицейских и около 120 представителей ДФТО (добровольческого формирования территориальной общины. – "ГОРДОН"). Дополнительно за соблюдением правопорядка будут следить около 500 сотрудников муниципальной охраны Киева, подчеркнули в КГВА.