В Киеве пришедшие на пасхальную службу до начала комендантского часа могут оставаться в храме всю ночь до его завершения – КГВА

Верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия, отметили в КГВА Фото: Українська Греко-Католицька Церква / Facebook (архив)

Об этом 13 апреля проинформировал начальник КГВА Сергей Попко, его цитирует Telegram городской военной администрации.

По словам Попко, храмы и соборы Киева предварительно будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15-го и 16 апреля.

В частности, 15 апреля вечерние молебны проведут с 15.00 до 23.00, а 16 апреля запланированы утренние молебны – с 5.00 до 18.00.

При этом комендантский час в столице продлится как обычно с 0.00 до 5.00.

"Верующие, пришедшие на службу до начала комендантского часа, могут оставаться в храме на всю ночь, до завершения комендантского часа. По завершении комендантского часа люди также могут посетить церковь и освятить пасхальную корзину", – подчеркнул Попко.

При этом покидать храмы и находиться на улицах или в других общественных местах во время комендантского часа – запрещено, добавил начальник КГВА.

"Кроме того, все верующие, которые решат посетить ночные молебны в храмах, должны самостоятельно узнать расположение ближайшего укрытия. При объявлении воздушной тревоги и священнослужители, и посетители должны обязательно перейти в ближайшее сооружение гражданской защиты", – отметил Попко.