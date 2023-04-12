В Кировоградской области на Пасху сократят комендантский час – ОВА

Пасху христиане восточного обряда празднуют в этом году 16 апреля
Фото: EPA
В Кировоградской области сократят комендантский час 15-го и 16 апреля, когда христиане восточного обряда празднуют Пасху. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Андрей Райкович.
"Друзья, мы учли пожелания верующих и сменили время комендантского часа. В пасхальные дни, 15-го и 16 апреля, он продлится с 0.00 до 4.00", – написал он.
Контекст:
В 2023 году христиане восточного обряда празднуют Пасху 16 апреля.
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