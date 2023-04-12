В Кировоградской области на Пасху сократят комендантский час – ОВА

Пасху христиане восточного обряда празднуют в этом году 16 апреля Фото: EPA

"Друзья, мы учли пожелания верующих и сменили время комендантского часа. В пасхальные дни, 15-го и 16 апреля, он продлится с 0.00 до 4.00", – написал он.