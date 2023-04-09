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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Русские не скрывают своих намерений расстрелять Одессу". 10 апреля в Одессе усилят меры безопасности

Одесская полиция напомнила, что сейчас украинским военным приходится защищать страну от новых, российских, захватчиков
Одесская полиция напомнила, что сейчас украинским военным приходится защищать страну от новых, российских, захватчиков
Фото: wikipedia.org

10 апреля, в день 79-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков, в городе будут усилены меры безопасности. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

Порядок на улицах будут обеспечивать более 500 правоохранителей. Войти в памятные места, посвященные освободителям Одессы, можно будет через пропускные пункты.

"Герои-освободители навсегда вошли в историю. Но в этот исторический день мы не должны забывать, что снова защищаем город и всю Украину от новых, российских, захватчиков. Поэтому призываем всех не пренебрегать мерами безопасности, сигналами воздушной тревоги, избегать скоплений возле памятных мест, быть бдительными и законопослушными",  призвал граждан врио начальника управления Нацполиции в Одесской области Иван Жук.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать требования военного положения и действующего законодательства, согласно которым запрещено: 

  • передвигаться по улицам с полуночи до 5.00, кроме необходимости пройти до укрытия во время воздушной тревоги;
  • продавать алкогольные напитки после 22.00
  • продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;
  • использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;
  • распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки на улицах, в парках, в транспорте, а также находиться в общественных местах в пьяном виде;
  • носить огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества без предусмотренного законом разрешения.

Украинский военный, общественный активист Виталий Овчаренко опубликовал 6 апреля в Twitter бигборд, размещенный, по его данным в оккупированном Донецке

"Бигборд в Донецке: "Одесса, жди" и русские автоматы целящиеся в Одессу. Чего ждать? Российских обстрелов Одессы? Так они и так идут. Русские сами не скрывают своих намерений расстрелять Одессу 10 апреля", – написал он. 

Контекст:

В прошлом году в Одесской области ввели комендантский час на период с вечера 9 апреля до утра 11 апреля.

Спикер Одесской ОВА отмечал, что в последние восемь лет пророссийские активисты устраивали 10 апреля провокации в областном центре. 

Теги: Донецк, Одесса, полиция, комендантский час, запрет, Вторая мировая война, война России против Украины, безопасность, Нацполиция, Виталий Овчаренко
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