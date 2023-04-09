"Русские не скрывают своих намерений расстрелять Одессу". 10 апреля в Одессе усилят меры безопасности

Одесская полиция напомнила, что сейчас украинским военным приходится защищать страну от новых, российских, захватчиков Фото: wikipedia.org

Порядок на улицах будут обеспечивать более 500 правоохранителей. Войти в памятные места, посвященные освободителям Одессы, можно будет через пропускные пункты.

"Герои-освободители навсегда вошли в историю. Но в этот исторический день мы не должны забывать, что снова защищаем город и всю Украину от новых, российских, захватчиков. Поэтому призываем всех не пренебрегать мерами безопасности, сигналами воздушной тревоги, избегать скоплений возле памятных мест, быть бдительными и законопослушными", – призвал граждан врио начальника управления Нацполиции в Одесской области Иван Жук.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать требования военного положения и действующего законодательства, согласно которым запрещено:

передвигаться по улицам с полуночи до 5.00, кроме необходимости пройти до укрытия во время воздушной тревоги;

продавать алкогольные напитки после 22.00

продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;

использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;

распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки на улицах, в парках, в транспорте, а также находиться в общественных местах в пьяном виде;

носить огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества без предусмотренного законом разрешения.

Украинский военный, общественный активист Виталий Овчаренко опубликовал 6 апреля в Twitter бигборд, размещенный, по его данным в оккупированном Донецке

"Бигборд в Донецке: "Одесса, жди" и русские автоматы целящиеся в Одессу. Чего ждать? Российских обстрелов Одессы? Так они и так идут. Русские сами не скрывают своих намерений расстрелять Одессу 10 апреля", – написал он.

Бигборд в Донецке - «Одесса, жди» и русские автоматы целящиеся в Одессу.



Чего ждать? Российских обстрелов Одессы? Так они и так идут.



Русские сами не скрывают своих намерений расстрелять Одессу 10 апреля. pic.twitter.com/2LplF376Df — Vitalii Ovcharenko * (@vital_ovchar) April 6, 2023