"Русские не скрывают своих намерений расстрелять Одессу". 10 апреля в Одессе усилят меры безопасности

Порядок на улицах будут обеспечивать более 500 правоохранителей. Войти в памятные места, посвященные освободителям Одессы, можно будет через пропускные пункты.
"Герои-освободители навсегда вошли в историю. Но в этот исторический день мы не должны забывать, что снова защищаем город и всю Украину от новых, российских, захватчиков. Поэтому призываем всех не пренебрегать мерами безопасности, сигналами воздушной тревоги, избегать скоплений возле памятных мест, быть бдительными и законопослушными", – призвал граждан врио начальника управления Нацполиции в Одесской области Иван Жук.
В полиции напомнили о необходимости соблюдать требования военного положения и действующего законодательства, согласно которым запрещено:
Украинский военный, общественный активист Виталий Овчаренко опубликовал 6 апреля в Twitter бигборд, размещенный, по его данным в оккупированном Донецке
"Бигборд в Донецке: "Одесса, жди" и русские автоматы целящиеся в Одессу. Чего ждать? Российских обстрелов Одессы? Так они и так идут. Русские сами не скрывают своих намерений расстрелять Одессу 10 апреля", – написал он.
Бигборд в Донецке - «Одесса, жди» и русские автоматы целящиеся в Одессу.— Vitalii Ovcharenko * (@vital_ovchar) April 6, 2023
Чего ждать? Российских обстрелов Одессы? Так они и так идут.
Русские сами не скрывают своих намерений расстрелять Одессу 10 апреля. pic.twitter.com/2LplF376Df
В прошлом году в Одесской области ввели комендантский час на период с вечера 9 апреля до утра 11 апреля.
Спикер Одесской ОВА отмечал, что в последние восемь лет пророссийские активисты устраивали 10 апреля провокации в областном центре.