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ОБЩЕСТВО

Odesa вместо Odessa. В английской "Википедии" украинизировали название Одессы

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Статья об Одессе появилась в английской "Википедии" в 2002 году
Статья об Одессе появилась в английской "Википедии" в 2002 году
Фото: depositphotos.com

В англоязычной "Википедии" статью об Одессе в июле 2022 года переименовали с Odessa на Odesa, используя украиноязычную транслитерацию названия города – "Одеса". Об этом сообщила пресс-служба "Вікімедіа Україна" 29 июля.

Статья об Одессе появилась в английской Википедии в 2002 году, но долгое время называлась Odessa. Обсуждение, по результатам которого статью переименовали, началось 11 июля 2022 года.

Редактор украинской "Википедии" и член правления "Вікімедіа Україна" Антон Обожин заявил, что с начала 2022 года статью об Одессе в английской "Википедии" просмотрели более 1,3 млн раз.

"Также на "Википедию" ссылается немало источников информации, таких как медиа или другие базы знаний. Это важный шаг в деколонизации украинских топонимов в английской "Википедии" – после того, как статью о Киеве после десятилетий усилий членов украинского сообщества переименовали в позапрошлом году. Такие изменения являются проявлением того, что восприятие Украины обществами и медиа англоязычных стран начинает меняться, ведь без этого сообщество английской "Википедии" не решилось бы на такой шаг. Однако расслабляться еще рано: таких названий, с имперскими корнями, в английской "Википедии" еще много. И не только в английской", – сказал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, Википедия, украинский язык
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