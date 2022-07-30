Odesa вместо Odessa. В английской "Википедии" украинизировали название Одессы

Статья об Одессе появилась в английской Википедии в 2002 году, но долгое время называлась Odessa. Обсуждение, по результатам которого статью переименовали, началось 11 июля 2022 года.

Редактор украинской "Википедии" и член правления "Вікімедіа Україна" Антон Обожин заявил, что с начала 2022 года статью об Одессе в английской "Википедии" просмотрели более 1,3 млн раз.

"Также на "Википедию" ссылается немало источников информации, таких как медиа или другие базы знаний. Это важный шаг в деколонизации украинских топонимов в английской "Википедии" – после того, как статью о Киеве после десятилетий усилий членов украинского сообщества переименовали в позапрошлом году. Такие изменения являются проявлением того, что восприятие Украины обществами и медиа англоязычных стран начинает меняться, ведь без этого сообщество английской "Википедии" не решилось бы на такой шаг. Однако расслабляться еще рано: таких названий, с имперскими корнями, в английской "Википедии" еще много. И не только в английской", – сказал он.