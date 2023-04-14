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Пасхальные яйца. Как правильно называются и какие бывают

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Орнамент, который изображали на писанках, имел сакральное значение
Орнамент, который изображали на писанках, имел сакральное значение
Фото: pixabay.com

16 апреля христиане православного обряда празднуют Пасху. Традиционным атрибутом праздника являются крашеные и расписные яйца. Издание "ГОРДОН" рассказывает об их видах и особенностях.

Крашенки

Это окрашенные в один цвет яйца. Бывает, что поверхность выходит неоднородной, и они сочетает в себе переходы от более светлых тонов к темным. Также разводы могут представлять собой абстрактный рисунок.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Традиционно использовался натуральный краситель – луковая шелуха. В ней варили яйца до приобретения терракотового цвета.

Писанки

Это яйца, на поверхность которых наносился различный узор: от геометрического до растительного. Писанки бывают разных видов – в зависимости от техники исполнения рисунка.

Расписные яйца

Особо одаренные мастера умели изображать на яйцах настоящие рисунки. Часто это были цветы, завитки, птицы, тщательно прорисованные геометрические фигуры.

Такие писанки имели сакральное значение. Их освящали в церкви и хранили дома как оберег. Чтобы яйцо не испортилось за год, предварительно из него выливали белок и желток, сделав небольшое отверстие. Его также использовали для подвешивания. Располагали такие яйца возле икон.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В западных регионах Украины яйца вырезали из дерева, наносили на них сакральные символы, призванные привлечь благополучие, урожай, любовь в семью. Их могли хранить годами.

Крапанки

На яйцо капали воск, придавая ему орнамент. Затем окрашивали, а воск снимали. Узоры напоминали расположенные в определенном порядке точки. Отсюда и произошло название этой техники.

Дряпанки

На уже окрашенном пасхальном яйце – крашенке – заостренным концом птичьего пера прорисовывали узор. Как правило – геометрический.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Также могли изображать птиц, животных, небесные светила, меандр – символ бесконечности.

Теги: Пасха, интересное, писанки, крашенки, традиции, яйца
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