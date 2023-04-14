"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови

"Паски всегда получаются непревзойденными!" – отметила автор рецепта.

Морковь в паске не чувствуется, но значительно улучшает внешний вид праздничной выпечки.

Ингредиенты:

– изюм;

– цедра лимона;

– ваниль;

– сахар – 100 г;

– молоко – 200 г;

– дрожжи (сухие) – 6 г;

– масло подсолнечное – 30 г;

– масло сливочное 50 г;

– морковь (очищенная) – 140 г;

– мука пшеничная 500 г.

Приготовление:

Перед началом работы хорошо промыть изюм и замочить в горячей воде на 15–20 минут. Затем достать, высушить и промокнуть полотенцем.

Молоко необходимо нагреть до такого состояния, чтобы в нем легко мог раствориться сахар, а затем дрожжи. Замесить до однородного состояния все три ингредиента и поставить смесь в теплое место.

Предварительно сваренную морковь нужно натереть на самой мелкой терке. На мелкой терке натереть цедру лимона. В чашке соединить морковь, цедру, муку и изюм.

Добавить в тесто масло и ваниль, вымесить его, чтобы не было комков. комки должны полностью отсутствовать. Постепенно влить молочную смесь, при этом аккуратно размешивать лопаткой густую часть. Перемешать до однородного состояния. Можно использовать миксер. Если тесто прилипает к рукам и имеет плохую эластичность, можно добавить просеянную муку. Готовому тесту дать отдохнуть около 20–25 минут.

Подготовить формы для выпечки. застелить их пергаментом и смазать маслом. Включить духовку для разогрева на 200 градусов. Из теста сформировать небольшие шарики. Разложить их в подготовленные формы для выпечки. Поставить в теплое место, чтобы паски увеличились в объеме. Для этого понадобится примерно 1 час. Сырое тесто изначально должно занимать половину от всей высоты формы. За период настаивания тесто должно подняться практически на всю высоту формы.

Отправить паски в духовку. Выпекать 40–50 минут.