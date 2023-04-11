Бульвар Шоубиз
 
11 апреля, 2023
 
Рецепты

"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления

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Паски панеттоне должны остывать в положении вверх дном
Паски панеттоне должны остывать в положении вверх дном
Фото: pixabay.com

Украинский шеф-повар, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" на СТБ Владимир Ярославский в Instagram показал, как готовит паску панеттоне со сгущенкой и сыром "Филадельфия".

Ингредиенты:

йогурт – 200 г;
дрожжи – 14 г;
стартер –135 г;
мука – 420 г;
желтки – 6–7 штук;
сахар – 170 г;
соль – 3 г;
эфирное масло лимона – 2 г;
сливочное масло – 150 г;
цукаты – 200 г;
коньяк – 25 мл;
вареная сгущенка – одна банка;
сыр "Филадельфия" – 350 г.

Приготовление

За 24 часа или на ночь нужно приготовить стартер. Для этого перемешивается 70 г воды, 70 г муки и 2 г сухих дрожжей. Смесь накрыть пленкой. Цукаты залить коньяком, также накрыть пленкой.

В день готовки смешать 200 г едва теплого питьевого йогурта, 12 г сухих дрожжей, 135 г стартера, 200 г муки. Оставить на 1–2 часа настояться.

Добавить 220 г муки и 135 г желтков, все хорошо смешать. Добавить сахар, соль, вымесить тесто на протяжении пяти минут, пока не разойдется сахар. Добавить "секретный ингредиент" – эфирное масло лимона (2 г) и вновь вымесить тесто.

Добавить сливочное масло комнатной температуры в четыре приема, около четырех минут вымешивать. Вынуть тесто на стол, легонько растянуть, высыпать замоченные цукаты и сложить тесто в четыре раза. Даю хорошо подойти, разделить на две паски. Каждый кусок снова растянуть и сложить в четыре раза.

Поместить тесто в форму, смазанную маслом, поставить в теплое место. Рядом разместить стакан кипятка для влажности. Дать тесту подойти в четыре раза.

Духовку нагреть заранее до 180 градусов, паску слегка надрезать, смазать яйцом и положить кусочек масла сверху. Поставить в духовку, разогретую до 170 градусов, на 15 минут. На дно духовки налить стакан кипятка. Печь еще 45 минут при 145 градусах.

Вынуть панеттоне. Закрепить его с помощью нити, чтобы дать остыть в положении вверх дном.

Смешать крем-сыр "Филадельфия" с банкой вареной сгущенки. В паске вырезать серединку, осторожно вынуть ложкой мякоть и положить половину начинки, закрыть "крышечкой". Украсить по желанию меренгой. Хранить паску в холодильнике пять дней.

"Это что-то невероятное", – отметил Ярославский.

Теги: Пасха, МастерШеф, рецепт, Владимир Ярославский, паска, паски, панеттоне
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