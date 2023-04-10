"Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех". Яркий и очень вкусный салат "Лисичка"

"Салат яркий, ароматный и действительно необычный. Очень интересно наблюдать за теми, кто пробует его впервые. Догадаться, какие продукты входят в состав, получается не у всех", – отметили в описании блюда.

Ингредиенты:

морковь сырая – 300 г

Сыр – 160–180 г

Чеснок – 4 зубчика

Черный молотый перец – по вкусу

Майонез – 3 полных ст. л.

Приготовление

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Колбасный сыр также натереть на крупной терке. Этот ингредиент придаст салату легкий аромат и вкус копченостей.

Добавить чеснок, пропущенный через пресс. Количество чеснока нужно регулировать по своему вкусу. Важно, чтобы салат не потерял своей пикантности. Добавить свежемолотый черный перец. При необходимости можно посолить. При этом нужно учитывать, что колбасный сыр сам по себе соленый.

Заправить салат майонезом и перемешать. Слишком много майонеза добавлять не нужно, поскольку морковь сама по себе достаточно сочная. Салату можно дать немного настояться, чтобы он стал еще вкуснее.