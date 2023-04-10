Бульвар Шоубиз
 
10 апреля, 2023
 
Рецепты

Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались

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Для того, чтобы крашенки были красивыми, на скорлупе не должно быть трещин
Для того, чтобы крашенки были красивыми, на скорлупе не должно быть трещин
Фото: pixabay.com

Один из атрибутов пасхального стола – крашенки. Для того, чтобы они получились аккуратными, нужно правильно отварить яйца. А чтобы во время варки они не потрескались и легко очистились, нужно знать несколько нюансов. Об этом написали на сайте "Є".

Выбрать кастрюлю правильно

Чтобы яйца при варке не потрескались, нужно использовать небольшие кастрюли. Яйца не должны лежать в несколько рядов. Когда они будут вариться, важно следить за уровнем воды. Если потребуется, долить ее. Готовить яйца желательно на среднем или малом огне. При бурном кипении они могут треснуть.

Добавить соль

Воду, в которой варятся яйца, нужно подсолить. Необходимо добавить несколько столовых ложек соли на двух- или трехлитровую кастрюлю. 

Не переварить

Не стоит варить яйца слишком долго, поскольку на желтке может образоваться налет некрасивого зеленого цвета, а белок будет как будто резиновый. Для надежности можно установить таймер после закипания воды. Яйца вкрутую варятся восемь-девять минут, яйца с жидким желтком – две-три минуты, яйца "в мешочек" – пять-шесть минут.

Теги: Пасха, крашенки, яйца
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