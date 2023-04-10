Как варить яйца на Пасху, чтобы они не потрескались

Для того, чтобы крашенки были красивыми, на скорлупе не должно быть трещин Фото: pixabay.com

Выбрать кастрюлю правильно

Чтобы яйца при варке не потрескались, нужно использовать небольшие кастрюли. Яйца не должны лежать в несколько рядов. Когда они будут вариться, важно следить за уровнем воды. Если потребуется, долить ее. Готовить яйца желательно на среднем или малом огне. При бурном кипении они могут треснуть.

Добавить соль

Воду, в которой варятся яйца, нужно подсолить. Необходимо добавить несколько столовых ложек соли на двух- или трехлитровую кастрюлю.

Не переварить

Не стоит варить яйца слишком долго, поскольку на желтке может образоваться налет некрасивого зеленого цвета, а белок будет как будто резиновый. Для надежности можно установить таймер после закипания воды. Яйца вкрутую варятся восемь-девять минут, яйца с жидким желтком – две-три минуты, яйца "в мешочек" – пять-шесть минут.