  "Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола

"Эти яйца станут настоящим украшением пасхального стола", – анонсировали рецепт авторы блога.
Бульон
Для приготовления яиц сперва необходимо сварить бульон из одной куриной грудки, сельдерея, корня петрушки и моркови, добавив лавровый лист и душистый перец. Бульон должен вариться около часа.
После приготовления овощи и мясо выкладываем на тарелку, а в бульон добавляем желатин.
Подготовка яиц
Из яиц аккуратно через небольшие отверстия извлекаем белок и желток, а затем стерилизуем их снаружи и внутри в емкости с горячей водой. После этого оставляем яичные каркасы сушиться.
Начинка
Через отверстие наполняем яйца начинкой – кладем веточку петрушки, добавляем немного консервированного горошка, кукурузы, куриного мяса, мелко нарезанного красного перца. Для удобства можно использовать стерильный пинцет.
Начинку заливаем бульоном и ставим яйца в холодильник, чтобы они застыли.
Извлечение
После того как желатин застынет, яйца очищаем от скорлупы, а получившиеся желейные фигуры с овощами выставляем на порционные тарелки, декорируя зеленью.
"Яичную начинку вы можете сделать по своему усмотрению – замените курицу ветчиной или вовсе уберите мясо. Рецепт желейных яиц – это сочетание нескольких простых ингредиентов, а эффект "вау" гарантирован", – отметили авторы блога.