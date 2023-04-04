Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
Рецепты

"Эффект "вау" гарантирован". Как просто приготовить желейные яйца для украшения пасхального стола

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Для начинки можно подобрать продукты по своему вкусу
Для начинки можно подобрать продукты по своему вкусу
Скриншот: Nat Ura / YouTube

Авторы польского кулинарного YouTubе-блога Nat Ura сняли на видео процесс приготовления ярких желейных яиц для пасхального стола.

"Эти яйца станут настоящим украшением пасхального стола", – анонсировали рецепт авторы блога.

Бульон

Для приготовления яиц сперва необходимо сварить бульон из одной куриной грудки, сельдерея, корня петрушки и моркови, добавив лавровый лист и душистый перец. Бульон должен вариться около часа. 

После приготовления овощи и мясо выкладываем на тарелку, а в бульон добавляем желатин. 

Подготовка яиц

Из яиц аккуратно через небольшие отверстия извлекаем белок и желток, а затем стерилизуем их снаружи и внутри в емкости с горячей водой. После этого оставляем яичные каркасы сушиться.

Начинка

Через отверстие наполняем яйца начинкой – кладем веточку петрушки, добавляем немного консервированного горошка, кукурузы, куриного мяса, мелко нарезанного красного перца. Для удобства можно использовать стерильный пинцет. 

Начинку заливаем бульоном и ставим яйца в холодильник, чтобы они застыли.

Извлечение

После того как желатин застынет, яйца очищаем от скорлупы, а получившиеся желейные фигуры с овощами выставляем на порционные тарелки, декорируя зеленью. 

"Яичную начинку вы можете сделать по своему усмотрению – замените курицу ветчиной или вовсе уберите мясо. Рецепт желейных яиц – это сочетание нескольких простых ингредиентов, а эффект "вау"  гарантирован", – отметили авторы блога.

ВИДЕО
Видео: Nat Ura / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Пасха, кулинария, рецепт, яйца
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