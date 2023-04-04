Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
Лайфхаки

Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт

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Цвет яиц зависит от времени окрашивания
Цвет яиц зависит от времени окрашивания
Скриншот: SOS кухня / YouTube

Авторы хорватского кулинарного YouTube-блога записали обучающий ролик, в котором показали, как приготовить натуральный краситель, с помощью которого можно покрасить пасхальные яйца сразу в два цвета – синий и зеленой.

Ингредиенты для шести яиц: 

  • 800 г краснокочанной капусты; 
  • вода;
  • соль; 
  • 2 ст. л. уксуса; 
  • 1 ст. л пищевой соды.

Приготовление яиц

Яйца кладем в кастрюлю с холодной подсоленной водой и на большом огне варим до закипания. Затем убавляем огонь и продолжаем варить еще восемь минут.

Приготовление натурального красителя

Нарезаем произвольным образом краснокочанную капусту, кладем в кастрюлю и заливаем 150 мл воды. Варим ее на сильном огне до закипания. После добавляем уксус и продолжаем варить на среднем огне еще 20 минут. Готовую жидкость процеживаем.

Окрашивание яиц

Разливаем натуральный краситель в две емкости. В одну из них добавляем соду, чтобы получился зеленый цвет.

Яйца оставляем в жидкости как минимум на три часа. При этом интенсивность окрашивания будет зависеть от времени. 

ВИДЕО
Видео: SOS кухня / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Пасха, крашенки, яйца, лайфхак
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