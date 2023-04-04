  Как приготовить сразу два натуральных красителя для пасхальных яиц из краснокочанной капусты. Пошаговый рецепт

Ингредиенты для шести яиц:
Приготовление яиц
Яйца кладем в кастрюлю с холодной подсоленной водой и на большом огне варим до закипания. Затем убавляем огонь и продолжаем варить еще восемь минут.
Приготовление натурального красителя
Нарезаем произвольным образом краснокочанную капусту, кладем в кастрюлю и заливаем 150 мл воды. Варим ее на сильном огне до закипания. После добавляем уксус и продолжаем варить на среднем огне еще 20 минут. Готовую жидкость процеживаем.
Окрашивание яиц
Разливаем натуральный краситель в две емкости. В одну из них добавляем соду, чтобы получился зеленый цвет.
Яйца оставляем в жидкости как минимум на три часа. При этом интенсивность окрашивания будет зависеть от времени.