  Как защитить молодые плодовые деревья от весенних заморозков. Садоводы рассказали, как и чем обработать сад

Приготовление раствора
- Наливаем в ведро емкостью 10 л немного воды;
- Растворяем в ней ампулу стимулятора роста растений "Эпин" (2 мл);
- Добавляем 3 г препарата "Хорус".
- Доливаем воду до полного объема ведра, тщательно размешиваем раствор.
- Переливаем средство в распылитель.
Правила безопасности
Обрабатывать молодые деревья необходимо в защитных очках, респираторе и перчатках.
Нанесение жидкости
Смесь для защиты сада от заморозков тщательно распыляется вдоль каждой ветки.
ВИДЕО
Видео: Family Garden Production / YouTube