  Как защитить молодые плодовые деревья от весенних заморозков. Садоводы рассказали, как и чем обработать сад

Обрабатывать молодые деревья необходимо в защитных очках, респираторе и перчатках Скриншот: Family Garden Production / YouTube

Смесь для защиты сада от заморозков тщательно распыляется вдоль каждой ветки.

Обрабатывать молодые деревья необходимо в защитных очках, респираторе и перчатках.

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