Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
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Как защитить молодые плодовые деревья от весенних заморозков. Садоводы рассказали, как и чем обработать сад

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Обрабатывать молодые деревья необходимо в защитных очках, респираторе и перчатках
Обрабатывать молодые деревья необходимо в защитных очках, респираторе и перчатках
Скриншот: Family Garden Production / YouTube

Как защитить молодые плодовые деревья от весенних заморозков, рассказывается в ролике, который опубликован на украинском YouTube-канале для садоводов и огородников Family Garden Production.

Приготовление раствора

  • Наливаем в ведро емкостью 10 л немного воды; 
  • Растворяем в ней ампулу стимулятора роста растений "Эпин" (2 мл);
  • Добавляем 3 г препарата "Хорус".
  • Доливаем воду до полного объема ведра, тщательно размешиваем раствор.
  • Переливаем средство в распылитель.

Правила безопасности

Обрабатывать молодые деревья необходимо в защитных очках, респираторе и перчатках.

Нанесение жидкости

Смесь для защиты сада от заморозков тщательно распыляется вдоль каждой ветки.

ВИДЕО
Видео: Family Garden Production / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: заморозки, деревья, садоводство, сад
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