Как покрасить яйца натуральными красителями. Три способа

При окрашивании натуральными красителями предпочтительнее выбирать яйца с белой скорлупой. Нельзя использовать эмалированную посуду, поскольку она может окраситься. Перед покраской можно протереть их содой – так скорлупа станет более чувствительной к накоплению пигмента.

Окрашивание настоем каркаде (суданской розы)

Чтобы приготовить красящий раствор, понадобятся 50–100 граммов каркаде и один-два литра воды. Лепестки нужно высыпать в миску и залить кипятком, дать настояться 20 минут, добавить одну-две чайные ложки уксуса для лучшего проникновения пигмента в скорлупу. В остывшую воду окунуть уже готовые вареные яйца и оставить их на время от 30 минут до двух часов. Яйца не должны быть холодными, так как от перепада температур скорлупа может треснуть.

Фото: depositphotos.com

По истечении времени окрашивания переложить яйца в прохладную воду и протереть салфеткой. Смазать подсолнечным маслом для придания блеска.

Каркаде может придать скорлупе разный тон: от розового до фиолетового и сливового. Это зависит от сорта чая и его концентрации. Для равномерного окрашивания важно, чтобы яйца были погружены в отвар полностью. Если это по каким-то причинам невозможно, их нужно периодически переворачивать.

Окрашивание куркумой

Этот способ подойдет тем, кто хочет получить желтый оттенок скорлупы: от лимонного до цвета яичного желтка.

Фото: depositphotos.com

В кастрюлю нужно налить два литра воды, добавить две столовые ложки куркумы. Если вы хотите получить максимально яркий оттенок, можно увеличить дозу вдвое. Раствор нужно довести до кипения. Ложкой размешать сгустки куркумы, которые могут оседать на дне. Дать настояться пять минут.

Яйца положить в раствор на 15 минут. Для интенсивного цвета – на три-четыре часа. Чтобы закрепить окрашивание, яйца нужно опустить в холодную воду.

Окрашивание луковой шелухой

Понадобится шелуха 10 луковиц. Подойдет как белого, так и красного цвета: яйца окрасятся в оранжевый и бордовый оттенки соответственно. Шелуху нужно залить водой и довести до кипения. Варить на медленном огне от 30 минут до одного часа, в зависимости от желаемой интенсивности оттенка.

Фото: depositphotos.com

Отвару необходимо дать остыть. Опустить в него яйца и варить 10 минут. Опустить крашенки в холодную воду по окончании окрашивания. Протереть полотенцем и смазать растительным маслом для блеска.