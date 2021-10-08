Всемирный день яиц. История возникновения омлета

По одной из версий, австрийский император Франц-Иосиф I (1830–1916) после очередной охоты в лесу почувствовал усталость и пожелал отдохнуть. Он обнаружил хижину небогатого человека и зашел туда вместе со своей свитой. Хозяин дома приготовил для незваных гостей угощение из того, что было у него в доме: яиц, муки, сахара, молока и сушеного винограда – изюма. Все эти ингредиенты он перемешал и поджарил на сковороде.

Франц-Иосиф был в восторге от блюда, а рецепт поручил усовершенствовать своему придворному повару.

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Название "омлет" имеет французское происхождение, но дословного перевода не существует. "Омлет" – это именно название блюда из взбитых жареных яиц.

Французский омлет готовят без добавления муки – замешивают яйца на воде или молоке. Перед подачей омлет обязательно сворачивают в трубочку или складывают пополам. Перед тем как свернуть, в середину можно добавить начинку: сыр, зелень, помидоры или ветчину.

Омлет принято есть на завтрак в сочетании с кофе, чаем или какао.

Фото: depositphotos.com

Всемирный день яиц, который отмечают каждую вторую пятницу октября, был учрежден в 1996 году в Вене Международной комиссией по производству яиц. Потребность в таком празднике обосновывалась тем, что яйца – один из наиболее популярных продуктов питания в разных странах мира и их производителям и потребителям есть что обсудить.

Традиционно в этот день проводятся мастер-классы по приготовлению блюд из яиц, конкурсы, презентации и дегустации.