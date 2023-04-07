"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт

"Этот простой и недорогой салат с яйцами готовится быстро. Ингредиенты доступны и бюджетны, а вкус поразит даже привередливых гурманов!" – отметили в описании блюда.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 2 шт;

Сыр колбасный – 100 г;

Орехи грецкие – 1 горстка;

Чеснок (если зубки небольшие тогда 3) – 2 зубчика;

Майонез – 3 ст. л.

Приготовление

Отварить яйца вкрутую. С сыра снять пленку, почистить чеснок, орехи и яйца. Натереть ингредиенты на мелкой терке. Чеснок выдавить через пресс. Заправить салат майонезом и тщательно перемешать.

Готовый салат выложить на тарелку горкой или намазать на ломтики хлеба. Также можно скачать из салата порционные шарики и обвалять их в мелко рубленой зелени.