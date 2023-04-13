Смажьте паску этими продуктами, и она станет особо аппетитной и румяной

Чаще всего паску покрывают яичным желтком. Его можно использовать отдельно или смешав с молоком, сметаной, сахаром.
Чтобы паска получилась хрустящей, можно смазать ее яичным белком.
Паску можно покрыть сладкой водой. Для ее приготовления нужно в воде растворить сахар до жидкой консистенции. Чтобы придать паске медовый аромат, можно смазать ее разбавленным водой медом.
Смазывание молоком придаст поверхности мягкость, румянец, аромат и блеск. Сливочное масло способно придать выпечке нежную текстуру.