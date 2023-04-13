Смажьте паску этими продуктами, и она станет особо аппетитной и румяной

Для лучшего результата верхушку паски смазывают перед выпеканием Фото: pixabay.com

Чаще всего паску покрывают яичным желтком. Его можно использовать отдельно или смешав с молоком, сметаной, сахаром.

Чтобы паска получилась хрустящей, можно смазать ее яичным белком.

Паску можно покрыть сладкой водой. Для ее приготовления нужно в воде растворить сахар до жидкой консистенции. Чтобы придать паске медовый аромат, можно смазать ее разбавленным водой медом.

Смазывание молоком придаст поверхности мягкость, румянец, аромат и блеск. Сливочное масло способно придать выпечке нежную текстуру.