Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов

"Один из самых лучших рецептов, как приготовить и подать мясо вместо колбасы! Закуска подойдет и на каждый день – например, для утренних бутербродов или перекуса. И на праздничный стол как самостоятельная нарезка, будет смотреться отлично! Да и сам рецепт очень простой, никаких забот, проблем и суеты!" – отметили в описании блюда.

Ингредиенты:

свиная корейка или шея – 1 кг (можно взять и карбонад);

сливочное масло – 100 г;

зеленый лук – 40 г;

укроп – 40 г;

чеснок – одна головка;

помидоры вяленые – по желанию;

тимьян – 1 ч. л.;

соль, черный перец – по вкусу.

Приготовление

В блендер заложить немного размягченное сливочное масло, пучок зеленого лука, пучок укропа, чеснок и вяленые помидоры. Всыпать сушеный чабрец, соль, черный молотый перец и перемолоть в однородную пасту.

Сделать на мясе продольные разрезы. Пасту из масла и трав переложить на мясо и равномерно распределить по всей поверхности. Свернуть мясо. Пастой, которая вышла из разрезов, обмазать кусок со всех сторон.

Плотно завернуть кусок сначала в пергамент, а затем в несколько слоев фольги и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа.

После запекания мясо остудить до комнатной температуры. Убрать в холодильник на ночь или на пять-шесть часов.