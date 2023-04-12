Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов

"Один из самых лучших рецептов, как приготовить и подать мясо вместо колбасы! Закуска подойдет и на каждый день – например, для утренних бутербродов или перекуса. И на праздничный стол как самостоятельная нарезка, будет смотреться отлично! Да и сам рецепт очень простой, никаких забот, проблем и суеты!" – отметили в описании блюда.
Ингредиенты:
свиная корейка или шея – 1 кг (можно взять и карбонад);
сливочное масло – 100 г;
зеленый лук – 40 г;
укроп – 40 г;
чеснок – одна головка;
помидоры вяленые – по желанию;
тимьян – 1 ч. л.;
соль, черный перец – по вкусу.
Приготовление
В блендер заложить немного размягченное сливочное масло, пучок зеленого лука, пучок укропа, чеснок и вяленые помидоры. Всыпать сушеный чабрец, соль, черный молотый перец и перемолоть в однородную пасту.
Сделать на мясе продольные разрезы. Пасту из масла и трав переложить на мясо и равномерно распределить по всей поверхности. Свернуть мясо. Пастой, которая вышла из разрезов, обмазать кусок со всех сторон.
Плотно завернуть кусок сначала в пергамент, а затем в несколько слоев фольги и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа.
После запекания мясо остудить до комнатной температуры. Убрать в холодильник на ночь или на пять-шесть часов.