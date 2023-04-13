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Стоимость пасхальной корзины в Украине за год выросла на четверть. В Минагрополитики рассказали, какие продукты подорожали больше всего

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Больше всего выросли цены на яйца фактически в два раза
Больше всего выросли цены на яйца – фактически в два раза
Фото: depositphotos.com

Больше всего в наборе продуктов, который называют пасхальной корзиной, по сравнению с прошлым годом, подорожали куриные яйца. Об этом в эфире национального телемарафона 13 апреля рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, видео комментария опубликовал "Укринформ".

"Если посмотреть на цены сегодня и какие они были год назад (у нас небольшая разница, всего неделя с Пасхой), то имеем следующую ситуацию: больше всего подорожали яйца. Это продукт, который больше всего подорожал в наборе. Тут есть подорожание фактически в два раза. Причин есть несколько. Первая – это уничтожение птицекомплексов (в том числе одного из самых больших – в Чернобаевке) оккупантами еще весной прошлого года", – сказал он.

Еще одна причина, по словам замминистра, – энергетический кризис, вызванный российскими обстрелами: отрасли необходимо электроснабжение, а работа на генераторах делает продукт существенно дороже. 

Птицеводство уже восстанавливается, и после Пасхи ожидается снижение цен на яйца, "фактически за последнюю неделю они подешевели на 7%, этот тренд уже начался и будет продолжаться", сказал Высоцкий. 

Кроме яиц, по его словам, подорожали мясные, молочные продукты и мука. 

"Свинина, мясные продукты подорожали на 30–35%. Другие продукты фактически существенно не выросли в цене, учитывая нашу инфляцию, которая была почти 30%. Если берем ту же паску: мука – нет критического подорожания (за год подорожание – менее чем на 10%). Молочные продукты, которые тоже являются частью пасхальной корзины, – за год мы видим подорожание в пределах 10%, что меньше гривневой инфляции. Аналогичная ситуация с другими продуктами. Ранние овощи подорожали, а базовый – картошка – даже на 20% подешевел за последний год", – добавил Высоцкий. 

Он прогнозирует, что к концу весны цены на мясо снизятся, но "падение цены на мясо не будет сильным – на 5–7%".

Контекст:

По расчетам Института аграрной экономики, в 2023 году пасхальная корзина с традиционным набором продуктов на семью из четырех человек стоит около 1208,78 грн, что на 24,4% дороже, чем в прошлом году, пишет "Укринформ".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: инфляция, гривна, цены, продукты, Пасха, электроснабжение, мясо, Тарас Высоцкий, яйца, картошка, Чернобаевка, генератор, овощи, пасхальная корзина
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