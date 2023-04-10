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Рост тарифа на электроэнергию может привести к массовому банкротству предприятий отрасли – Союз молочных предприятий Украины

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Сейчас самый трудный период с начала войны для молокопереработки, заявили в профильном союзе
Сейчас самый трудный период с начала войны для молокопереработки, заявили в профильном союзе
Фото: latifundist.com

Если в Украине вырастут предельные цены на электроэнергию (price cap), это может привести к массовому банкротству молочных предприятий, заявил в комментарии изданию Telegraf глава Союза молочных предприятий Украины (UA Dairy) Арсен Дидур. Так он прокомментировал информацию о вероятной отмене или повышении предельных цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед.

"Сейчас самый трудный период с начала войны для молокопереработки. Потребительские настроения плохие по объективным причинам. Экспорт почти остановился, еще и ошибки Кабмина в двусторонних таможенных отношениях со странами Средней Азии (Узбекистан, Туркменистан), дорогостоящее сырье по сравнению с Евросоюзом, отсутствие господдержки и доступа к кредитам. Плюс, как всегда, задержки с оплатой от торговых сетей. Если еще поднимут тариф на электроэнергию, это может привести к массовому банкротству предприятий отрасли", – заявил Дидур.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 5 октября 2022 года одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках. В комиссии тогда отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

В феврале 2023 года планировалось повысить максимальные предельные цены на РСВ, ВСР с 4000 грн/МВт-ч до 4952 грн/МВт-час, но комиссия не увидела оснований для пересмотра предельных цен из-за изменения рыночной ситуации и сняла с рассмотрения этот вопрос, пишет Telegraf.

Теги: цены, тарифы, молоко, электроэнергия, госрегулирование
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