Рост тарифа на электроэнергию может привести к массовому банкротству предприятий отрасли – Союз молочных предприятий Украины

"Сейчас самый трудный период с начала войны для молокопереработки. Потребительские настроения плохие по объективным причинам. Экспорт почти остановился, еще и ошибки Кабмина в двусторонних таможенных отношениях со странами Средней Азии (Узбекистан, Туркменистан), дорогостоящее сырье по сравнению с Евросоюзом, отсутствие господдержки и доступа к кредитам. Плюс, как всегда, задержки с оплатой от торговых сетей. Если еще поднимут тариф на электроэнергию, это может привести к массовому банкротству предприятий отрасли", – заявил Дидур.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 5 октября 2022 года одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках. В комиссии тогда отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

В феврале 2023 года планировалось повысить максимальные предельные цены на РСВ, ВСР с 4000 грн/МВт-ч до 4952 грн/МВт-час, но комиссия не увидела оснований для пересмотра предельных цен из-за изменения рыночной ситуации и сняла с рассмотрения этот вопрос, пишет Telegraf.