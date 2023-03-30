Прайс-кепы на энергорынке не позволяют сформировать справедливую цену на электричество – депутаты

"Участники мероприятия обсудили изменение действующего механизма прайс-кеп (ценовых ограничений на рынке электроэнергии. – "ГОРДОН") как не позволяющего балансу спроса и предложения сформировать справедливую цену на электрическую энергию", – говорится в сообщении на сайте парламента.
Европейские партнеры поделились опытом создания Фонда снижения энергетической уязвимости, который позволил бы предложить компенсацию по счетам уязвимым домохозяйствам. По их мнению, такой подход намного эффективнее и прозрачнее, чем ручное сдерживание тарифов.
Накануне в интервью Delo.ua генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров сообщил, что для стабильного прохождения следующего отопительного сезона необходимо поднять уровень ценовых ограничений и в кратчайшие сроки увеличивать добычу угля на государственных шахтах.
Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.
Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.
Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.