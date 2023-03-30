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Прайс-кепы на энергорынке не позволяют сформировать справедливую цену на электричество – депутаты

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Европейские партнеры поделились опытом создания Фонда снижения энергетической уязвимости
Европейские партнеры поделились опытом создания Фонда снижения энергетической уязвимости
Фото: depositphotos.com

Действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии не позволяют спросу и предложению сформировать справедливую цену на электрическую энергию. Об этом говорится в сообщении подкомитета по энергетической безопасности комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ. В заседании приняли участие руководство Минэнерго, НЭК "Укрэнерго", представители государственных и частных генерирующих компаний, представители донорского международного сообщества – EC, проекта USAID "Энергетическая безопасность", секретариат Энергетического сообщества и другие организации.

"Участники мероприятия обсудили изменение действующего механизма прайс-кеп (ценовых ограничений на рынке электроэнергии. – "ГОРДОН") как не позволяющего балансу спроса и предложения сформировать справедливую цену на электрическую энергию", – говорится в сообщении на сайте парламента.

Европейские партнеры поделились опытом создания Фонда снижения энергетической уязвимости, который позволил бы предложить компенсацию по счетам уязвимым домохозяйствам. По их мнению, такой подход намного эффективнее и прозрачнее, чем ручное сдерживание тарифов.

Накануне в интервью Delo.ua генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров сообщил, что для стабильного прохождения следующего отопительного сезона необходимо поднять уровень ценовых ограничений и в кратчайшие сроки увеличивать добычу угля на государственных шахтах.

Контекст:

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию, отмечал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Чтобы украинские энергокомпании могли построить новую современную энергосистему, им нужны ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, заявил советник премьер-министра, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап.

Ликвидность рынка электроэнергии должна быть пересмотрена, чтобы Украина не полагалась только на поддержку западных партнеров, отмечал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.

Теги: Верховная Рада, энергетика, электричество, тарифы, электроэнергия, Европа, ограничения, энергосистема
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