Прайс-кепы на энергорынке не позволяют сформировать справедливую цену на электричество – депутаты

"Участники мероприятия обсудили изменение действующего механизма прайс-кеп (ценовых ограничений на рынке электроэнергии. – "ГОРДОН") как не позволяющего балансу спроса и предложения сформировать справедливую цену на электрическую энергию", – говорится в сообщении на сайте парламента.

Европейские партнеры поделились опытом создания Фонда снижения энергетической уязвимости, который позволил бы предложить компенсацию по счетам уязвимым домохозяйствам. По их мнению, такой подход намного эффективнее и прозрачнее, чем ручное сдерживание тарифов.

Накануне в интервью Delo.ua генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров сообщил, что для стабильного прохождения следующего отопительного сезона необходимо поднять уровень ценовых ограничений и в кратчайшие сроки увеличивать добычу угля на государственных шахтах.