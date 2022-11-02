Цены на куриные яйца. Минагрополитики и Союз птицеводов будут работать над стабилизацией рынка

Согласно документу, производители яиц должны увеличить численность поголовья кур-несушек и объемы производства яиц, чтобы насытить рынок продукцией.

Со своей стороны Минагрополитики будет способствовать, чтобы производители куриных яиц могли привлечь доступный кредитный ресурс и были обеспечены необходимыми условиями.

Меморандум будет действовать до 31 декабря.

С начала сентября 2022 года динамика цен на яйца выросла с 29,91 грн за 10 штук в среднем по Украине до 62,01 грн. Как объяснили в Минагрополитики, на рост цен повлияли сезонный спрос, значительное сокращение поголовья кур и падение производства. Из-за военных действий предприятия значительно сократились или вообще прекратили свою деятельность, также была частично приостановлена инкубация яйца для получения молодняка птицы, сообщили в ведомстве.

Наибольший процент падения производства был зафиксирован в апреле 2022 года. Тогда было произведено 3780 млн штук яиц, что на 17,3% меньше производства в апреле 2021 года, когда было 4573 млн штук.