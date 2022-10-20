"Может и не иметь объективных оснований". АМКУ разбирается с резким подорожанием яиц в Украине

В АМКУ считают, что за последние три месяца стоимость яиц выросла на 54% Фото: Ovostar Union / Facebook

В начале полномасштабного вторжения группа компаний "Авангард", продающая продукцию под торговой маркой "Квочка", сообщила АМКУ, что потеряла поголовье кур и производственные мощности в Волновахском и Бахмутском районах Донецкой области, Шевченковском районе Харьковской области а также в Белозерский районе Херсонской области. Из-за этого первоначальное предложение яиц на рынке могло существенно снизиться, считают в комитете.

Однако другие участники рынка, в частности группа компаний Ovostar Union (ТМ "Ясенсвіт"), пока не предоставляли комитету подобной информации.

В АМКУ заявили, что на данный момент не видят оправдания для резкого роста цены. В ведомстве считают, что за последние три месяца стоимость яиц выросла на 54%.

"Повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны. Ведь рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется со стремительным ростом стоимости яиц", – говорится в сообщении.