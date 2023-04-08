Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получают вынужденные переселенцы в Днепре

"В первую очередь она предназначена для наиболее уязвимых категорий граждан — тех, кто имеет инвалидность, пенсионеров, многодетных семей и так далее. В каждом из наборов обязательно есть макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, а также консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье, то есть продукты, которые можно долго хранить", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.