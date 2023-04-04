ГБР обнаружило склад похищенных продуктов, предназначавшихся для украинских военных

Отмечается, что в январе 2023 года работники ГБР разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины. Во время масштабной спецоперации ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровской области и департаментом военной контрразведки СБУ провело около 70 обысков. В результате изъято более 30 тыс. банок тушеной продукции весом более 7 т, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн грн наличными в разной валюте.

В настоящее время работники ГБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 т.

В рамках досудебного расследования по ст. 191 ч. 4 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру.

Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части.