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ГБР обнаружило склад похищенных продуктов, предназначавшихся для украинских военных

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На тайном складе нашли три тонны продуктов
На тайном складе нашли три тонны продуктов
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований нашло в Днепропетровской области очередной подпольный склад с ворованными продуктами, предназначавшимися для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ГБР 4 апреля в Telegram.

Отмечается, что в январе 2023 года работники ГБР разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных сил Украины. Во время масштабной спецоперации ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровской области и департаментом военной контрразведки СБУ провело около 70 обысков. В результате изъято более 30 тыс. банок тушеной продукции весом более 7 т, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн грн наличными в разной валюте.

В настоящее время работники ГБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 т.

В рамках досудебного расследования по ст. 191 ч. 4 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру.

Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: подозрение, ГБР
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