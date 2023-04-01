СБУ заявила о разоблачении коррупции в руководстве Житомирской таможни

По данным следствия, к незаконным действиям причастны начальник областного управления Государственной таможенной службы, а также руководитель одного из отделов и местный брокер.

Подозреваемые требовали взятки у бизнесменов, импортировавших в Украину различные товары, обещая в обмен не создавать искусственных препятствий при оформлении грузов. В случае отказа угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями.

"В ходе проверки сотрудники СБУ задокументировали два факта получения взяток. По результатам спецоперации начальник Житомирской таможни, начальник отдела контроля таможенной стоимости и таможенный брокер задержаны с поличным при получении очередной части неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Фигурантам готовится подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В СБУ не называют имена фигурантов. По данным системы YouControl, начальником Житомирской таможни является Ольга Ильинская.

Офис генерального прокурора Украины 1 апреля уточнил в Telegram, что размер требуемых с импортеров взяток составлял от 200 грн до $400 за одну декларацию в зависимости от вида "услуги", номенклатуры товара и страны происхождения. Задержание произошло при получении ними $2 тыс. и 50 тыс. грн.

В СБУ не называют имена фигурантов. По данным системы YouControl, начальником Житомирской таможни является Ильинская Ольга Анатольевна.



