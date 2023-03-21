ГБР расследует причастность работников Волынской таможни к вывозу металлолома в ЕС

В ГБР отметили, что компании, экспортирующие металлолом в страны Евросоюза, могут получить сертификат EUR.1, если подтверждают украинское происхождение сырья. Такой документ позволяет уменьшить уплату экспортных пошлин со €180 до €3 за тонну.

"Многие предприятия, которые не могли подтвердить происхождение сырья, предоставляли фиктивные документы, на основании которых работники таможни за вознаграждение оформляли экспортерам соответствующий сертификат. По оперативным данным, на протяжении 2022–2023 годов в результате действия такой схемы через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома. Государству нанесен ущерб на 350 млн грн", – сказано в сообщении.

В бюро отметили, что открыто уголовное производство по фактам злоупотреблений служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.