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ГБР расследует причастность работников Волынской таможни к вывозу металлолома в ЕС

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Открыто уголовное производство по фактам злоупотреблений служебным положением
Открыто уголовное производство по фактам злоупотреблений служебным положением
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований изучают причастность работников Волынской таможни к незаконным схемам масштабного вывоза металлолома в страны ЕС, ущерб оценивается в 350 млн грн. Об этом сообщили 21 марта в пресс-службе бюро.

В ГБР отметили, что компании, экспортирующие металлолом в страны Евросоюза, могут получить сертификат EUR.1, если подтверждают украинское происхождение сырья. Такой документ позволяет уменьшить уплату экспортных пошлин со €180 до 3 за тонну.

"Многие предприятия, которые не могли подтвердить происхождение сырья, предоставляли фиктивные документы, на основании которых работники таможни за вознаграждение оформляли экспортерам соответствующий сертификат. По оперативным данным, на протяжении 2022–2023 годов в результате действия такой схемы через Волынскую таможню в страны ЕС коммерсанты вывезли около 45 тыс. тонн металлолома. Государству нанесен ущерб на 350 млн грн", – сказано в сообщении.

В бюро отметили, что открыто уголовное производство по фактам злоупотреблений служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины), статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Контекст:

В феврале 2023 года в ЕС вывезено уже около 15 тыс. тонн – это абсолютный рекорд. По сравнению с январем объемы выросли вдвое, писал Telegraf. По информации издания, неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны.

Завод "Интерпайп Сталь" с 16 марта 2023 года приостановил работу по причине нехватки лома черных металлов, который является основным сырьем для предприятия. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой не пресс-релиз компании.

Теги: таможня, экспорт, пошлины, расследование, ущерб, уголовное производство, Государственная таможенная служба Украины, ГБР, металлолом
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