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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за "серых" схем экспорта металлолома государство теряет сотни миллионов, а в металлургии возник дефицит сырья – СМИ

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В феврале 2023 года в ЕС вывезено около 15 тыс. тонн металлолома, и это абсолютный рекорд, пишет Telergaf
В феврале 2023 года в ЕС вывезено около 15 тыс. тонн металлолома, и это абсолютный рекорд, пишет Telergaf
Фото: depositphotos.com

Игроки "серого" рынка металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз, теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины. Об этом пишет украинское издание Telegraf в своей статье от 16 марта. Автор материала Олесь Сергеев отмечает, что при этом украинская металлургия имеет дефицит сырья и не может возобновить производство.

Издание выяснило, что в сделке задействованы неработающие промышленные предприятия, которые на бумаге якобы отгружают лом, фирмы-экспортеры, а также работники Государственной таможенной службы, выдающей сертификаты происхождения товара на основе фиктивных данных. Такие каналы сбыта позволяют избегать уплаты экспортных пошлин на миллионы евро, государство не получило в бюджет экспортную пошлину на общую сумму около 350 млн грн.

"В Украине действует экспортная пошлина на металлолом в размере 180 евро за тонну. Однако при экспорте отечественного лома в европейские страны, пошлина составляет всего €3 за каждую тонну. Чтобы воспользоваться льготой, экспортерам нужно получить на таможне сертификат EUR.1. По информации "Бизнес Телеграфа", неофициальные расценки за "дружеское" отношение таможни к теневой схеме составляют от $60 с каждой тонны. И уже есть случаи, когда эта плата достигла $100. Поэтому можно не сомневаться, что эта такса будет постоянно расти", – пишет автор.

При этом предприятия, получающие сертификаты на таможне, имеют сомнительную историю. Например, одно из предприятий получает металлолом практически с линии фронта – из Дружковки Донецкой области, а также закупает лом для экспорта в оккупированном Крыму.

"Экспорт металлолома в Украине растет в геометрической прогрессии. Если в четвертом квартале 2022 года из страны вывезли суммарно около 20 тыс. тонн лома, то только в феврале 2023 года в ЕС вывезено уже около 15 тыс. тонн – это абсолютный рекорд. По сравнению с январем объемы выросли вдвое. Оформляются эти потоки преимущественно через таможни в Ровно, Львове и Луцке. То есть за эти экспортные объемы государство не получило в бюджет экспортную пошлину на общую сумму примерно 350 млн грн", – отмечает журналист.

В то же время опрошенные им эксперты рынка указывают: металлургическим заводам Украины снова будет грозить остановка из-за нехватки сырья. Ситуация с обеспечением металлолома близка к катастрофической, и уже есть опасения, что страна столкнется с дефицитом металлолома даже при условии нулевого экспорта, сказано в статье.

Теги: бюджет, бизнес, таможня, дефицит, экспорт, пошлины, металлургия, металлолом, ЕС
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