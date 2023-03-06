Экспорт металлолома из Украины в ЕС достиг исторического максимума и приведет к дефициту на внутреннем рынке – СМИ

По сравнению с январем экспорт увеличился в два раза, рассказал порталу UAprom один из участников рынка Фото: depositphotos.com

"В феврале экспорт украинского металлолома в ту же Польшу и Румынию достиг невиданных до сих пор объемов. Отгружают в среднем по 0,5 тыс. т в день. По сравнению с январем экспорт подскочил в два раза", – рассказал порталу один из участников рынка.

Другой анонимный собеседник издания отметил, что таможни в Ровно, во Львове и Луцке практически не проверяют документы, связанные с происхождением металлолома.

"Таким образом, выдавая сертификат происхождения EUR.1, таможенники разрешают экспортировать лом с уплатой пошлины в размере €3 за тонну вместо €180", – сказал он.

Такая ситуация приведет к дефициту сырья на украинском рынке, отметил в комментарии журналистам руководитель аналитического центра CMD-Ukraine, доктор экономических наук Игорь Гужва.

"За ноябрь – декабрь 2022 года экспортировано в общей сложности 15 тыс. т металлолома, что составляет около 12–15% от общей заготовки лома в Украине. Показатели января – февраля уже свидетельствуют о том, что дефицит увеличился до 20%. Весной нехватка металлолома может составить уже 25%, а это критический показатель для выживания украинской металлургии", – сказал он.

Гужва заявил, что таможенники нарушают закон при оформлении такого экспорта.

"Часто выдача происходит по поддельным документам, на что "закрываются глаза". Таможенники при выдаче сертификата должны принять все необходимые меры для проверки происхождения лома: договора поставки, финансовых операций на закупку и так далее. Для выполнения этой задачи они вправе потребовать доказательства и осуществлять любую проверку счетов экспортера. Однако этого не происходит", – подчеркнул эксперт.