ГБР обнаружило на Черновицкой таможне российские запчасти для авто. Их отдадут ВСУ

Запчасти к автомобилям ВАЗ российского производства пытались провезти под видом товаров из Китая, говорится в сообщении. В частности, правоохранители обнаружили 800 коробок с радиаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, колпачками, гайками, ручками к двери.

Согласно документации, стоимость указанного товара составляет почти 2,5 млн грн.

Работники таможни составят административный протокол за нарушение таможенных правил согласно ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100% стоимости товаров, отмечается в сообщении.

Весь товар изъят. Он будет передан Черновицкой областной военной администрации, которая в дальнейшем должна передать автозапчасти на нужды Вооруженных сил Украины, сообщают в ГБР.