Кабмин Украины не разрешил крупным ретейлерам поставлять продукты армии. В Минобороны объяснили причины

Ретейлеры не готовы поставлять продукты в условиях, когда надо везти неизвестный заранее объем в не определенные заранее места и сроки, говорят в министерстве Фото: EPA (иллюстративное)

В сообщении отмечается, что министр обороны Алексей Резников выступил против этого документа, хотя он был разработан с участием его заместителя.

В ЦПК утверждают, что рекомендации решали большинство проблем с закупками Минобороны, в частности "нереалистичные требования о срочной поставке всех более 400 наименований продуктов из каталога министерства в любую точку Украины".

Правительство 28 марта продлило действие существующих контрактов на питание еще на 90 дней, сообщал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Итак, что мы имеем сегодня? "Актив Компани" с яблоками по 51 грн/кг никуда не исчезнет (по крайней мере, на ближайшие три месяца). Крупные ретейлеры еще минимум те же три месяца не смогут принять участие в закупках Минобороны. Все разговоры о мифическом "милитари Prozorro" так и остались разговорами. И это в то время, когда рекомендации межправительственной рабочей группы, разработанные с участием самих Prozorro, вообще отвергли", – говорится в заявлении.

Замглавы патронатной службы министра обороны Алексей Копытько объяснил причины решения Кабмина в своем Facebook. Он подчеркнул, что требования министерства выдвинуты, исходя из необходимости гарантировать питание армии в условиях идущей войны.

В то же время, по словам Копытько, ретейлеры требуют, чтобы при подписании договоров армия указывала точное место, точный объем и точные сроки поставок продуктов, и только тогда они готовы участвовать в поставках.

"Это означает, что министр обороны должен вызвать главкома и сказать: "Пан генерал, немедленно прекратите эти свои игры в неопределенность и скрытность, все эти маневры. Это очень раздражает и мешает работе. Четко скажите: когда и где наши войска построятся "свиньей" и куда они будут двигаться. И вообще. Зачем войскам двигаться? Пусть сидят в ППД! Тогда ретейлерам будет удобно их кормить. Потому что ретейлеры готовы кормить только в рамках области известный объем личного состава", – написал представитель министерства.

В частности, как рассказал Копытько, представитель командования сил логистики на совещаниях спрашивал, как ретейлеры будут поставлять продукты, в случае если бригада, с которой заключен контракт, выдвинется из пункта постоянной дислокации в Закарпатье в Донецкую или Харьковскую область, чтобы принять бой.

"Кто ее кормит, пока она едет? Кто ее кормит в месте назначения? А если бригада делится на пять частей в четырех разных областях: одна в ППД, две воюют, еще одна восстанавливается, еще часть учится на полигоне. Кто кормит в этом случае? В ответ предлагались модели, самая реалистичная звучала так: прилетают инопланетяне, разбрасывают с кораблей еду войскам, Минобороны предварительно вступает в межпланетный контакт и "на підставі, в межах та у спосіб, передбачений законодавством", заключает с инопланетянами договоры. Остальное было примерно такое же с точки зрения возможности реализовать на практике", – заявил Копытько.

По его словам, сейчас в договоры заложен принцип "еда ходит за солдатом", а фирмы, которые оказывают услуги, обязаны по договору держать месячный запас продуктов, чтобы маневрировать объемами. Он добавил, что, если бы не продление действующих договоров на три месяца, армия вообще могла остаться без питания, так как пришлось бы заново начинать переговорный процесс, "который неизвестно, сколько бы длился, и неизвестно, чем бы закончился".

"Минобороны готово покупать через Prozorro и показывать цены. Это вообще не проблема. Сделают площадку, которая обеспечит безопасный формат, потому что надо скрыть часть данных, – и вперед (пока не сделали)... Приводите, кого хотите. Создайте самого антикоррупционного в мире поставщика и приходите. Главное – гарантируйте работающую модель в условиях войны", – подытожил Копытько.