Минобороны Украины создало департамент для предотвращения коррупции, который будет принимать обращения от граждан

"Министерство обороны Украины призывает общественность обращаться в новый департамент по предотвращению и выявлению коррупции в случае выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок", – говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности директора департамента назначен бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Степанян.

"Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен с управления до департамента, и тем самым расширен штат. Вскоре объявят отбор на вакантные должности в это подразделение", – рассказал Степанян.

По его словам, департамент, в частности, будет налаживать "более тесное взаимодействие с общественностью".

"Призываю всех – военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию", – заявил Степанян.

Сообщить о возможных нарушениях можно по телефону (+38 044 271 39 86) и электронной почте (uzvk_mou@post.mil.gov.ua).