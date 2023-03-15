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Минобороны Украины создало департамент для предотвращения коррупции, который будет принимать обращения от граждан

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Минобороны переформатировало антикоррупционное управление в департамент
Минобороны переформатировало антикоррупционное управление в департамент
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны Украины создало департамент по вопросам предотвращения коррупции, который будет принимать информацию о коррупционных нарушениях в министерстве от общественности. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

"Министерство обороны Украины призывает общественность обращаться в новый департамент по предотвращению и выявлению коррупции в случае выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок", – говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности директора департамента назначен бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Степанян.

"Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен с управления до департамента, и тем самым расширен штат. Вскоре объявят отбор на вакантные должности в это подразделение", – рассказал Степанян. 

По его словам, департамент, в частности, будет налаживать "более тесное взаимодействие с общественностью".

"Призываю всех – военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию",  заявил Степанян.

Сообщить о возможных нарушениях можно по телефону (+38 044 271 39 86) и электронной почте (uzvk_mou@post.mil.gov.ua). 

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".

В январе на фоне скандала были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

Кроме того, следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику Шаповалова в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны. 10 февраля прошло заседание рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны, к рабочей группе присоединились представители 13 организаций

Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках

Теги: коррупция, Министерство обороны Украины, госзакупки, Минобороны, Сергей Степанян
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