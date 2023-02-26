Шмыгаль: Сегодня в Украине нет системной коррупции, только единичные проявления

Шмыгаль: У нас нулевая толерантность к коррупции. Реакция мгновенная Фото: kmu.gov.ua

Отвечая на вопрос о коррупционном скандале в Минобороны, Шмыгаль подчеркнул, что Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры, а соответствующие институции полноценно работают и проверяют все уровни.

"Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции. Реакция мгновенная", – заявил премьер.

По его мнению, быстрые задержания людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствуют об "изменении подхода Украины к этим вопросам".

"Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции – я подчеркиваю слово "единичные" – не терпят, с ними немедленно борются", – заявил Шмыгаль.

После войны украинское общество больше не простит коррупции в стране, уверен также президент Владимир Зеленский.