Шмыгаль: Сегодня в Украине нет системной коррупции, только единичные проявления

Отвечая на вопрос о коррупционном скандале в Минобороны, Шмыгаль подчеркнул, что Украина завершает развитие антикоррупционной инфраструктуры, а соответствующие институции полноценно работают и проверяют все уровни.
"Общество изменилось в результате этой войны и больше не прощает признаков возможных правонарушений. У нас нулевая толерантность к коррупции. Реакция мгновенная", – заявил премьер.
По его мнению, быстрые задержания людей, подозреваемых в злоупотреблениях, свидетельствуют об "изменении подхода Украины к этим вопросам".
"Сегодня в Украине нет системной коррупции. Единичные проявления коррупции – я подчеркиваю слово "единичные" – не терпят, с ними немедленно борются", – заявил Шмыгаль.
После войны украинское общество больше не простит коррупции в стране, уверен также президент Владимир Зеленский.
21 января издание ZN.UA сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
В январе на фоне скандала были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
Кроме того, следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику Шаповалова в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.
Министр обороны Алексей Резников анонсировал перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны. 10 февраля прошло заседание рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны, к рабочей группе присоединились представители 13 организаций.
Верховная Рада 24 февраля приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках.