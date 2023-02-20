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"Коррупция недопустима!". Департамент промышленности Киева призвал наказать чиновников, если их вина будет доказана

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20 февраля в управлении торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации прошел обыск
20 февраля в управлении торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации прошел обыск
Фото: kievvlast.com.ua

В департаменте промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации призвали правоохранительные органы провести необходимые следственные действия и вынести решение против чиновников, подозреваемых в получении неправомерной выгоды. Об этом департамент сообщил на своей странице в Facebook.

20 февраля правоохранительные органы провели обыск в управлении торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации, а также в коммунальном предприятии "Світоч" города Киева, сообщают в департаменте.

"Обыск проведен на основании определения следственного судьи Соломенского суда Киева. По мнению судьи, которым дано разрешение на обыск, есть основания полагать, что упомянутые должностные лица имели целью получить неправомерную выгоду в размере $500 за принятие ряда решений, связанных с их профессиональной деятельностью. Департамент считает недопустимым проявления коррупции в своей деятельности и призывает правоохранителей провести необходимые следственные действия и суд вынести решение, если данные факты будут доказаны в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

Также руководство департамента инициировало проведение служебного расследования по фактам, изложенным в определении следственного судьи, и отстранило фигурантов дела от должностей.

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Теги: Киев, коррупция, КГГА, обыск, правоохранители, чиновники, обыски, суд
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