"Коррупция недопустима!". Департамент промышленности Киева призвал наказать чиновников, если их вина будет доказана

20 февраля в управлении торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации прошел обыск Фото: kievvlast.com.ua

20 февраля правоохранительные органы провели обыск в управлении торговли и быта департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации, а также в коммунальном предприятии "Світоч" города Киева, сообщают в департаменте.

"Обыск проведен на основании определения следственного судьи Соломенского суда Киева. По мнению судьи, которым дано разрешение на обыск, есть основания полагать, что упомянутые должностные лица имели целью получить неправомерную выгоду в размере $500 за принятие ряда решений, связанных с их профессиональной деятельностью. Департамент считает недопустимым проявления коррупции в своей деятельности и призывает правоохранителей провести необходимые следственные действия и суд вынести решение, если данные факты будут доказаны в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

Также руководство департамента инициировало проведение служебного расследования по фактам, изложенным в определении следственного судьи, и отстранило фигурантов дела от должностей.