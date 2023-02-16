В Довженко-Центре провела обыск СБУ. Причина – уголовное дело против новоизбранной главы центра

Это уже не первый обыск в Довженко-Центре Фото: delo.ua

Обыск объяснили тем, что на главу Довженко-Центра Елену Гончарук открыто уголовное производство, говорится в сообщении.

В ходе обыска были изъяты оригиналы всех приказов с 2021-го по 2023 год, касающихся кадровых вопросов и договоров аренды. В центре подчеркнули, что документы изъяли, несмотря на возражения сотрудников и адвоката.

В сообщении обратили внимание, что 21 февраля состоится судебное заседание по делу об обжаловании приказа Госкино о реорганизации Довженко-Центра. Кроме того, до 21 февраля Госкино должно подписать контракт с Гончарук как победительницей конкурса на должность гендиректора центра, утверждают в организации.

"Очевидно, что руководящий орган Госкино всеми силами пытается найти причины и поводы не подписать контракт с Гончарук. С нетерпением ждем вызовов на допрос. За нами правда и поддержка общества", – заявили в Довженко-Центре.

10 ноября 2022 года в Довженко-Центре проводили обыск сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры. Тогда обыск объяснили необходимостью найти "документы, связанные с застройщиком".

Об открытии производства против Гончарук стало известно 2 февраля 2023 года, в период проведения нового конкурса на должность директора центра. Выписку из Единого реестра досудебных расследований опубликовало "РБК-Украина". Согласно документу, заявление в полицию подало Госкино.

Гончарук вменяют злоупотребление служебным положением и нарушение закона "О публичных закупках". Утверждается, в частности, что она в январе заключила договор с адвокатом, несмотря на то, что у центра есть свой правовой отдел, а также подписывала документы, касающиеся предприятия, уже после своего отстранения.