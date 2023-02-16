В Довженко-Центре провела обыск СБУ. Причина – уголовное дело против новоизбранной главы центра

Обыск объяснили тем, что на главу Довженко-Центра Елену Гончарук открыто уголовное производство, говорится в сообщении.
В ходе обыска были изъяты оригиналы всех приказов с 2021-го по 2023 год, касающихся кадровых вопросов и договоров аренды. В центре подчеркнули, что документы изъяли, несмотря на возражения сотрудников и адвоката.
В сообщении обратили внимание, что 21 февраля состоится судебное заседание по делу об обжаловании приказа Госкино о реорганизации Довженко-Центра. Кроме того, до 21 февраля Госкино должно подписать контракт с Гончарук как победительницей конкурса на должность гендиректора центра, утверждают в организации.
"Очевидно, что руководящий орган Госкино всеми силами пытается найти причины и поводы не подписать контракт с Гончарук. С нетерпением ждем вызовов на допрос. За нами правда и поддержка общества", – заявили в Довженко-Центре.
10 ноября 2022 года в Довженко-Центре проводили обыск сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры. Тогда обыск объяснили необходимостью найти "документы, связанные с застройщиком".
Об открытии производства против Гончарук стало известно 2 февраля 2023 года, в период проведения нового конкурса на должность директора центра. Выписку из Единого реестра досудебных расследований опубликовало "РБК-Украина". Согласно документу, заявление в полицию подало Госкино.
Гончарук вменяют злоупотребление служебным положением и нарушение закона "О публичных закупках". Утверждается, в частности, что она в январе заключила договор с адвокатом, несмотря на то, что у центра есть свой правовой отдел, а также подписывала документы, касающиеся предприятия, уже после своего отстранения.
Национальный центр Александра Довженко, как сообщается на его сайте, – это самый большой киноархив Украины, в котором хранятся более 9 тыс. художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и архивные документы по истории украинского кино.
В мае 2021 года Гончарук впервые победила в конкурсе на должность главы Довженко-Центра, однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не заключил с ней контракт, отмечает LB.ua. Гончарук тогда назначили и.о. директора.
Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа 2022 года. Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о его ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".
17 августа в Госкино пообещали, что центр не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра хотели выделить госпредприятие "Українська анімаційна студія", забрать у него полномочия по архивированию фильмов и передать их Научному центру кинематографии Украины.
Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, Гончарук отстранили. Вместо нее Госкино попыталось назначить других руководителей, но они не приступили к своим обязанностям в том числе из-за протестов сотрудников центра.
21 декабря 2022 года Госкино объявило новый конкурс на должность гендиректора Довженко-Центра. 6 февраля 2023 года в нем повторно победила Гончарук.