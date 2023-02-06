В конкурсе на должность гендиректора Довженко-Центра повторно победила Гончарук

"Конкурс на должность генерального директора Довженко-Центра выиграла Елена Гончарук! Снова", – говорится в сообщении.

Документы на конкурс, кроме Гончарук, подавали еще четыре кандидата: исполнительный директор кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Виктория Водка, режиссер Кирилл Жаровский, продюсер Алексей Пантелеев, основатель ООО "Кіносвіт Юніверсал" Сергей Слепак.

Однако Жаровский 5 февраля заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Гончарук.

В мае 2021 года Гончарук впервые победила в конкурсе на должность главы Довженко-Центра, однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не заключил с ней контракт, отмечает LB.ua. Гончарук тогда назначили и.о. директора.

Теперь контракт с Гончарук должен быть подписан главой Госкино, которому сейчас подчинен центр, Мариной Кудерчук в течение двух месяцев.