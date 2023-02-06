В конкурсе на должность гендиректора Довженко-Центра повторно победила Гончарук

"Конкурс на должность генерального директора Довженко-Центра выиграла Елена Гончарук! Снова", – говорится в сообщении.
Документы на конкурс, кроме Гончарук, подавали еще четыре кандидата: исполнительный директор кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Виктория Водка, режиссер Кирилл Жаровский, продюсер Алексей Пантелеев, основатель ООО "Кіносвіт Юніверсал" Сергей Слепак.
Однако Жаровский 5 февраля заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Гончарук.
В мае 2021 года Гончарук впервые победила в конкурсе на должность главы Довженко-Центра, однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не заключил с ней контракт, отмечает LB.ua. Гончарук тогда назначили и.о. директора.
Теперь контракт с Гончарук должен быть подписан главой Госкино, которому сейчас подчинен центр, Мариной Кудерчук в течение двух месяцев.
Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа 2022 года. Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о его ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".
17 августа в Госкино пообещали, что Национальный центр Александра Довженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра хотели выделить госпредприятие "Українська анімаційна студія", забрать у него полномочия по архивированию фильмов и передать их Научному центру кинематографии Украины.
Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, главу центра Елену Гончарук отстранили. Как отметило "Слідство.Інфо", она публично выступала против реорганизации центра.
Вместо Гончарук назначили Юлию Каждан. Журналисты проанализировали ее биографию и выяснили, что она никогда не работала в сфере кино, а занималась бухгалтерией, собаками и гипнотерапией.
Коллектив Довженко-Центра выразил несогласие с действиями Госкино. 8 ноября сотрудники центра не пустили Каждан на рабочее место.
17 ноября стало известно, что Каждан уволилась, а ее место занял кинокритик Андрей Алферов. 17 января в Довженко-Центре заявляли, что за прошедший месяц Алферов не приступал к своим обязанностям.
21 декабря 2022 года Госкино объявило новый конкурс на должность гендиректора Довженко-Центра.