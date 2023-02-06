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КУЛЬТУРА

В конкурсе на должность гендиректора Довженко-Центра повторно победила Гончарук

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Контракт с Гончарук должна подписать глава Госкино
Контракт с Гончарук должна подписать глава Госкино
Фото: Наталка Дяченко / Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Елена Гончарук, бывшая и.о. директора госпредприятие "Национальный центр Александра Довженко" до попытки Госкино реструктуризовать центр, вновь победила в конкурсе на должность генерального директора. Об этом сообщила пресс-служба центра.

"Конкурс на должность генерального директора Довженко-Центра выиграла Елена Гончарук! Снова", – говорится в сообщении.

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Документы на конкурс, кроме Гончарук, подавали еще четыре кандидата: исполнительный директор кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Виктория Водка, режиссер Кирилл Жаровский, продюсер Алексей Пантелеев, основатель ООО "Кіносвіт Юніверсал" Сергей Слепак.

https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/posts/pfbid04FV2MUDXWSLcUYP8FPx3wWPddbd1mFT9E5xnZ2EdQ29skjjWwxyVN2ZmntuJfmrzl

Однако Жаровский 5 февраля заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Гончарук.

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В мае 2021 года Гончарук впервые победила в конкурсе на должность главы Довженко-Центра, однако министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не заключил с ней контракт, отмечает LB.ua. Гончарук тогда назначили и.о. директора.

Теперь контракт с Гончарук должен быть подписан главой Госкино, которому сейчас подчинен центр, Мариной Кудерчук в течение двух месяцев.

Контекст:

Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа 2022 года. Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о его ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

17 августа в Госкино пообещали, что Национальный центр Александра Довженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра хотели выделить госпредприятие "Українська анімаційна студія", забрать у него полномочия по архивированию фильмов и передать их Научному центру кинематографии Украины.

Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, главу центра Елену Гончарук отстранили. Как отметило "Слідство.Інфо", она публично выступала против реорганизации центра.

Вместо Гончарук назначили Юлию Каждан. Журналисты проанализировали ее биографию и выяснили, что она никогда не работала в сфере кино, а занималась бухгалтерией, собаками и гипнотерапией.

Коллектив Довженко-Центра выразил несогласие с действиями Госкино. 8 ноября сотрудники центра не пустили Каждан на рабочее место.

17 ноября стало известно, что Каждан уволилась, а ее место занял кинокритик Андрей Алферов. 17 января в Довженко-Центре заявляли, что за прошедший месяц Алферов не приступал к своим обязанностям. 

21 декабря 2022 года Госкино объявило новый конкурс на должность гендиректора Довженко-Центра.

Теги: кино, культура, конкурс, Госкино, Довженко-Центр
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