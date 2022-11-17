Врио директора Довженко-Центра, которую не пускали на рабочее место сотрудники, уволилась из-за "буллинга". Вместо нее назначен кинокритик Алферов

"Каждан, временно исполнявшая обязанности генерального директора Довженко-Центра, отказалась исполнять свои профессиональные обязанности. Каждан объясняет свое решение буллингом, который она испытала, унижением чести и достоинства, переходом на личности, и, в частности, периодически поступающими ей угрозами", – говорится в релизе.
В Довженко-Центре отметили, что она написала заявление об увольнении "в связи с разочарованием в "культурном сообществе".
Госкино избрало нового врио гендиректора Довженко-Центра. Им стал режиссер, кинокритик Андрей Алферов, который сотрудничал с центром.
Он ранее работал ведущим на радио "Культура" (вел программу "Історичні фрески"), с 2010 года является сотрудником Института истории Национальной академии наук Украины, в 2014–2018 годах был пресс-секретарем тогда нардепа Андрея Билецкого, а в 2014–2015 годах руководил пресс-службой полка "Азов".
Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа. 17 августа Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".
17 августа в Госкино объяснили, что Национальный центр Александра Доженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины.
Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, главу центра Елену Гончарук отстранили. Как отметило "Слідство.Інфо", она публично выступала против реорганизации центра.
Вместо Гончарук назначили Юлию Каждан. Журналисты проанализировали ее биографию и выяснили, что она никогда не работала в сфере кино, а занималась бухгалтерией, собаками и гипнотерапией.
8 ноября сотрудники центра не пустили Каждан на рабочее место.