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Врио директора Довженко-Центра, которую не пускали на рабочее место сотрудники, уволилась из-за "буллинга". Вместо нее назначен кинокритик Алферов

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Как отметили в Довженко-Центре, Каждан написала заявление об увольнении "в связи с разочарованием в "культурном сообществе"
Как отметили в Довженко-Центре, Каждан написала заявление об увольнении "в связи с разочарованием в "культурном сообществе"
Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Юлия Каждан, которая временно исполняла обязанности директора Довженко-Центра, уходит с должности. Об этом проинформировала пресс-служба Госагентства Украины по вопросам кино.

"Каждан, временно исполнявшая обязанности генерального директора Довженко-Центра, отказалась исполнять свои профессиональные обязанности. Каждан объясняет свое решение буллингом, который она испытала, унижением чести и достоинства, переходом на личности, и, в частности, периодически поступающими ей угрозами", – говорится в релизе.

В Довженко-Центре отметили, что она написала заявление об увольнении "в связи с разочарованием в "культурном сообществе". 

https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/posts/pfbid0LVGQ77c8wE2qKyiyiD6GmXpTFb7N9C1t9WK9TxHeQq48Psk5R7YFWkU5AXg94YGql

Госкино избрало нового врио гендиректора Довженко-Центра. Им стал режиссер, кинокритик Андрей Алферов, который сотрудничал с центром.

Он ранее работал ведущим на радио "Культура" (вел программу "Історичні фрески"), с 2010 года является сотрудником Института истории Национальной академии наук Украины, в 2014–2018 годах был пресс-секретарем тогда нардепа Андрея Билецкого, а в 2014–2015 годах руководил пресс-службой полка "Азов".

Контекст:

Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа. 17 августа Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

17 августа в Госкино объяснили, что Национальный центр Александра Доженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины.

Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, главу центра Елену Гончарук отстранили. Как отметило "Слідство.Інфо", она публично выступала против реорганизации центра.

Вместо Гончарук назначили Юлию Каждан. Журналисты проанализировали ее биографию и выяснили, что она никогда не работала в сфере кино, а занималась бухгалтерией, собаками и гипнотерапией.

8 ноября сотрудники центра не пустили Каждан на рабочее место.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: кино, культура, увольнение, буллинг, Довженко-Центр
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