Врио директора Довженко-Центра, которую не пускали на рабочее место сотрудники, уволилась из-за "буллинга". Вместо нее назначен кинокритик Алферов

Как отметили в Довженко-Центре, Каждан написала заявление об увольнении "в связи с разочарованием в "культурном сообществе" Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

"Каждан, временно исполнявшая обязанности генерального директора Довженко-Центра, отказалась исполнять свои профессиональные обязанности. Каждан объясняет свое решение буллингом, который она испытала, унижением чести и достоинства, переходом на личности, и, в частности, периодически поступающими ей угрозами", – говорится в релизе.

В Довженко-Центре отметили, что она написала заявление об увольнении "в связи с разочарованием в "культурном сообществе".

Госкино избрало нового врио гендиректора Довженко-Центра. Им стал режиссер, кинокритик Андрей Алферов, который сотрудничал с центром.

Он ранее работал ведущим на радио "Культура" (вел программу "Історичні фрески"), с 2010 года является сотрудником Института истории Национальной академии наук Украины, в 2014–2018 годах был пресс-секретарем тогда нардепа Андрея Билецкого, а в 2014–2015 годах руководил пресс-службой полка "Азов".