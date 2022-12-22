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КУЛЬТУРА

Госкино объявило новый конкурс на должность руководителя Довженко-Центра

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Документы от желающих принять участие в конкурсе будут приниматься с 21 декабря до 20 января 2023 года
Документы от желающих принять участие в конкурсе будут приниматься с 21 декабря до 20 января 2023 года
Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre / Facebook

Государственное агентство Украины по кино 21 декабря объявило новый конкурс на должность руководителя Национального центра имени Александра Довженко.

Согласно опубликованному объявлению, документы от желающих принять участие в конкурсе будут приниматься с 21 декабря 2022 года до 16.00 20 января 2023 года.

Среди требований к кандидатам:

  • наличие высшего образования;
  • стаж работы в сфере культуры не менее трех лет;
  • владение государственным языком;
  • способность по своим деловым и моральным качествам, образовательным и профессиональным уровнем исполнять соответствующие должностные обязанности.

Должность не сможет занять человек, если он:

  • по решению суда признан недееспособным или его дееспособность ограничена;
  • имеет судимость за совершение уголовного преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке либо на него в течение последнего года накладывалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией;
  • является близким лицом или членом семьи руководителей органа, который в соответствии с учредительными документами осуществляет управление государственным или коммунальным учреждением культуры.

Одновременно сообщается, что Госкино приступило к формированию новой конкурсной комиссии.

Контекст:

Госкино издало приказ о реструктуризации Довженко-Центра 5 августа. 17 августа Довженко-Центр заявил, что речь идет фактически о ликвидации, и назвал это "ударом по международному имиджу украинской власти и посягательством на национальную память".

17 августа в Госкино объяснили, что Национальный центр Александра Доженко не будет ликвидирован, но реорганизация предусматривает сокращение его функций: из структуры центра выделят госпредприятие "Українська анімаційна студія" и заберут у него полномочия по архивированию фильмов – их передадут Научному центру кинематографии Украины.

Через четыре дня после того, как Довженко-Центр подал иск в суд на Госкино с требованием признать незаконной реорганизацию центра, главу центра Елену Гончарук отстранили. Как отметило "Слідство.Інфо", она публично выступала против реорганизации центра.

Вместо Гончарук назначили Юлию Каждан. Журналисты проанализировали ее биографию и выяснили, что она никогда не работала в сфере кино, а занималась бухгалтерией, собаками и гипнотерапией.

8 ноября сотрудники центра не пустили Каждан на рабочее место. 17 ноября стало известно, что она уволилась, а ее место занял кинокритик Андрей Алферов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, кино, культура, конкурс, Госкино, Довженко-Центр
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