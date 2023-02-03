Полиция разоблачила коррупционную схему оформления документов моряков в Одесской области

В течение февраля – мая 2022 года чиновники незаконно выдали более 100 удостоверений моряка Фото: npu.gov.ua

По данным следствия, во избежание мобилизации моряки, которые находились за границей в рейсах, через своих агентов обращались к должностным лицам управления капитана Одесского морского порта для получения или продления соответствующих документов.

В дальнейшем чиновники без фактического присутствия моряков вносили в официальные документы фиктивные сведения и самостоятельно подготавливали их личные дела, отмечают в полиции. После проведения всех процедур передавали оформленные и подписанные удостоверения агентам, а те уже пересылали их морякам за границу.

За такую услугу должностные лица управления капитана Одесского морского порта получали от $1000 до $3000. По такой схеме только в течение февраля – мая 2022 года должностные лица выдали более 100 удостоверений лицам, которые фактически находились за границей.

2 февраля полицейские провели обыски в офисных помещениях управления капитана Одесского морского порта, субъектов хозяйствования и по месту жительства фигурантов. Изъяли документацию, личные дела моряков, которым выдавались удостоверения, печати, "черновые" записи, деньги.