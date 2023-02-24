Верховная Рада приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках

В Раде поддержали законопроект о прозрачности закупок для армии Фото: Верховна Рада України / Telegram

"Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии", – написал нардеп.

Законопроект №8381 был зарегистрирован 24 января. Он предлагает обязать Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).

Публичной будет информация о цене товара за единицу, а не весь контракт, поскольку может содержать определенную чувствительную информацию, которая должна оставаться закрытой из соображений безопасности. Об этом заявила народный депутат, председатель парламентского комитета по предотвращению и противодействию коррупции Анастасия Радина, сообщается на сайте Верховной Рады.

Также в законопроекте содержится норма, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки может получить любой контракт, даже тайный, и пересмотреть его.