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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верховная Рада приняла закон о введении прозрачности в оборонных закупках

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В Раде поддержали законопроект о прозрачности закупок для армии
В Раде поддержали законопроект о прозрачности закупок для армии
Фото: Верховна Рада України / Telegram

Парламент 24 февраля принял в целом законопроект №8381, в котором говорится о введении прозрачности в системе оборонных закупок, его поддержали 264 народных депутата. Об этом сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии", – написал нардеп.

Законопроект №8381 был зарегистрирован 24 января. Он предлагает обязать Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).

Публичной будет информация о цене товара за единицу, а не весь контракт, поскольку может содержать определенную чувствительную информацию, которая должна оставаться закрытой из соображений безопасности. Об этом заявила народный депутат, председатель парламентского комитета по предотвращению и противодействию коррупции Анастасия Радина, сообщается на сайте Верховной Рады.

Также в законопроекте содержится норма, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки может получить любой контракт, даже тайный, и пересмотреть его.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".

После скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Шаповалов, также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

1 февраля "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более чем 1 млрд грн. На следующий день Печерский райсуд Киева арестовал Шаповалова на два месяца и назначил многомиллионный залог.

2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках питания военным "на бумаге".

В начале февраля из Минобороны после обвинений в "пророссийскости" уволился и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев.

3 февраля следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику замминистра обороны Украины (на общественных началах) в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников после скандала вокруг закупок Минобороны заявлял 31 января, что украинское оборонное ведомство вернет общественный контроль над частью закупок.

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