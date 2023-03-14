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ДЕНЬГИ

Компания, фигурировавшая в скандале с "яйцами по 17 грн", продала Минобороны яблоки по 51 грн – СМИ

В одну из воинских частей привезли яблоки по 51 грн
В одну из воинских частей привезли яблоки по 51 грн
Фото: pixabay.com

Компания "Актив компани", которая поставляет продукты питания для Вооруженных сил Украины, отправила в одну из воинских частей яблоки, цена на которые согласно накладной составляла 51 грн за 1 кг. Об этом написала журналистка Татьяна Николаенко в блоге для Цензор.НЕТ 13 марта.

Продукция была отправлена 8 марта, пишет журналистка. Военный, принимавший товар, ознакомившись с содержанием расходной накладной, отказался принимать товар и написал рапорт.

По ее словам, мужчина был из региона, где выращивают яблоки, и знал, что продают их хозяйства по 10 гривен. Военные сходили в магазин и сфотографировали цены на яблоки – по 17 и 28 гривен, пишет журналистка.

В Facebook она уточнила, что фото ей передали из военной части. Также журналистка опубликовала фото накладной, привезенных военным яблок и цен на яблоки в магазинах.

https://www.facebook.com/t.nikolayenko/posts/pfbid021TSCFsDK3EsHn1DhFprJWZ3e7Lcg7R8Lzm4VDQZzjptXwSR5MJsfEGmxc7np1vjql

Министерство обороны Украины 28 февраля заявило, что 20 февраля в восемь договоров на закупку услуги по организации питания для украинских военнослужащих внесли изменения. Заявление и каталоги с ценами на продукцию – приложения к договорам – опубликованы на сайте министерства.

В опубликованных контрактах есть такая цена на один из видов яблок. Другие стоят дешевле, самая низкая цена в документах – 25,50 грн.

Согласно выводам экспертизы Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса", цена в 51 грн соответствует верхнему порогу рыночных цен, которые могут составлять от 15,50 до 51 грн.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство якобы закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по этому поводу. В компании опровергли завышение цен и пояснили, почему сравнение цены на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью услуги в контракте – неправильно и манипулятивно.

Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ  "нулевая толерантность к коррупции"

2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках питания военным "на бумаге".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: армия, военные, цены, продукты, Минобороны, ВСУ, яблоки, питание
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