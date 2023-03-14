Компания, фигурировавшая в скандале с "яйцами по 17 грн", продала Минобороны яблоки по 51 грн – СМИ

В одну из воинских частей привезли яблоки по 51 грн Фото: pixabay.com

Продукция была отправлена 8 марта, пишет журналистка. Военный, принимавший товар, ознакомившись с содержанием расходной накладной, отказался принимать товар и написал рапорт.

По ее словам, мужчина был из региона, где выращивают яблоки, и знал, что продают их хозяйства по 10 гривен. Военные сходили в магазин и сфотографировали цены на яблоки – по 17 и 28 гривен, пишет журналистка.

В Facebook она уточнила, что фото ей передали из военной части. Также журналистка опубликовала фото накладной, привезенных военным яблок и цен на яблоки в магазинах.

Министерство обороны Украины 28 февраля заявило, что 20 февраля в восемь договоров на закупку услуги по организации питания для украинских военнослужащих внесли изменения. Заявление и каталоги с ценами на продукцию – приложения к договорам – опубликованы на сайте министерства.

В опубликованных контрактах есть такая цена на один из видов яблок. Другие стоят дешевле, самая низкая цена в документах – 25,50 грн.

Согласно выводам экспертизы Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса", цена в 51 грн соответствует верхнему порогу рыночных цен, которые могут составлять от 15,50 до 51 грн.