Компания, фигурировавшая в скандале с "яйцами по 17 грн", продала Минобороны яблоки по 51 грн – СМИ

По ее словам, мужчина был из региона, где выращивают яблоки, и знал, что продают их хозяйства по 10 гривен. Военные сходили в магазин и сфотографировали цены на яблоки – по 17 и 28 гривен, пишет журналистка.
В Facebook она уточнила, что фото ей передали из военной части. Также журналистка опубликовала фото накладной, привезенных военным яблок и цен на яблоки в магазинах.
Министерство обороны Украины 28 февраля заявило, что 20 февраля в восемь договоров на закупку услуги по организации питания для украинских военнослужащих внесли изменения. Заявление и каталоги с ценами на продукцию – приложения к договорам – опубликованы на сайте министерства.
В опубликованных контрактах есть такая цена на один из видов яблок. Другие стоят дешевле, самая низкая цена в документах – 25,50 грн.
Согласно выводам экспертизы Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса", цена в 51 грн соответствует верхнему порогу рыночных цен, которые могут составлять от 15,50 до 51 грн.
21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство якобы закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.
ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по этому поводу. В компании опровергли завышение цен и пояснили, почему сравнение цены на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью услуги в контракте – неправильно и манипулятивно.
Министерство обороны также опубликовало свою позицию. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.
Позже в Минобороны заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство сейчас проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Министр обороны добавил, что документ, опубликованный в СМИ, "еще не существует" и "ни копейки по нему не потрачено".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках питания военным "на бумаге".