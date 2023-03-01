Поставка некачественных продуктов ВСУ: суд сообщил предпринимателю о подозрении

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятие заключило с одной из частей Национальной гвардии договор на поставку консервированной свинины, а также консервированной каши с мясом.

"Поставщик, достоверно зная, что технические характеристики этих продуктов не отвечают требованиям ГОСТ и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал воинской части Национальной гвардии Украины недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн грн", – говорится в сообщении.

Согласно лабораторным исследованиям, продукты оказались опасными для здоровья. Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодека Украины (присвоение или растрата чужого имущества/средств в особо крупных размерах).